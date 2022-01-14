Zeray Esil Kartepe Projesiyle Doğaya Dönüş

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açıyor. İstanbul’a 45 dakika mesafede yer alan proje, 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan ve 1+1’den 4+1’e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında.

GÖKYÜZÜ İLE DOST

Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan ve yaşama değer katan nitelikli projeler geliştiren Zeray İnşaat, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan ve İstanbul’a 45 dakika mesafede yer alan Kocaeli’de, doğanın merkezinde, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşam sunan yeni projesini hayata geçiriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün arasında konumlanan, tarihin cezbedici dokusunu doğanın eşsiz renkleriyle bütünleyen Kartepe’de yükselen Zeray Esil Kartepe, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, stressiz bir yaşam için her türlü ayrıntının düşünüldüğü, gökyüzüyle dost, az katlı, yatay mimari özellikleriyle tasarlandı.

TESLİMLER TEMMUZ 2023’TE BAŞLIYOR

Zeray İnşaat tarafından inşa edilen ve mimari tasarımını FE Mimarlık’ ın üstlendiği, doğayla iç içe Zeray Esil Kartepe, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kuruluyor. Toplam 16 bloktaki proje, bahçe dubleks, ara kat, teras dubleks şeklinde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 501 daireden oluşuyor. Zeray Esil Kartepe’de 1+1 daireler 75,50 ile 118,90 metrekare, 2+1’ler 113,14 ila 161,08 metrekare, 3+1ler 142,6 ila 222,50 metrekare, 4+1 daireler ise 230,08 ila 464,15 metrekare büyüklüğe sahip. Daire fiyatlarının 624 bin 450 liradan başlayıp, 4 milyon 887 bin 500 TL’ye yükseldiği Zeray Esil Kartepe’de, daireler Temmuz 2023’te teslim edilmeye başlanması planlanıyor.

DAİRELERE ÖZEL YÜZME HAVUZU

Geniş ve çeşitli sosyal alanlarıyla ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açan projede, dairelere özel yüzme havuzları yer alıyor. Mükemmel ayrıntılarla düşünülmüş özel eğlence ve oyun alanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoga alanı, squash, kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüyüş ve hobi alanları gibi çeşitli donatılara sahip.

KAYAK MERKEZİNE 15 DAKİKA UZAKLIKTA

Kış tatili denilince akla gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezi’ne 15 dakika uzaklıkta bulunan Zeray Esil Kartepe, zorluk derecelerine göre farklı pistlerle kayak ve snowboard severleri beklerken, yeşili ve maviyi buluşturan sahillerde de yürüyüş imkanı tanıyor. Projeye, İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar komşu konumda yer alıyor.

45 DAKİKADA İSTANBUL

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’ya 15 dakika mesafede bulunan proje, yürüyüş ve bisikletler için özel doğa parkurları, kuş gözlem alanı, atlı binicilik, sportif olta balıkçılığı, kamping gibi birçok aktivite yapılabilirken, ziyaret edenleri büyüleyen Hobbit evlerinde konaklama imkanı da sunuluyor. Adapazarı-İzmit-İstanbul otoyoluna yakınlığıyla dikkat çeken proje, sadece 45 dakika mesafede yer alan İstanbul’a da kısa sürede ulaşım kolaylığı sunuyor. Proje, E-5 Karayoluna 1 km, TEM Karayoluna 2 km, Sapanca Gölü’ne 2,6 km, Sakarya Merkez’e 18 km uzaklıkta bulunuyor.

“KARTEPE’NİN KALBİ”

ZERAY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray ise lansmanın sonunda proje ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kentin en özel projelerinden birini tanıttıklarını ifade eden Zeki Zeray, “Projemizin bulunduğu alan, geçmişte çiftlik ve at haralarının yer aldığı çok güzide alanlardandır. Projemizi, kentimizin örnek projelerinden ve ülkemizin de geleneksel mimarisine uygun olma özelliği ile gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Konum itibari ile Kartepe’nin kalbinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“KONUT ÜRETİMİ SÜREKLİLİK ARZEDİYOR”

Sektörün konumundan bahseden Zeray, “Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, genelde gayrimenkul sektörü, özelde ise konut sektöründen etkilenmektedir. Sektörümüz, yatırım amaçlı olmasından dolayı her kesim için konjektör ne olursa olsun, her zamanın gözdesi ve bu nedenle de oldukça popülerdir. Nüfus artışına ve özelinde genç nüfusun artışına paralel olarak konut üretimine ihtiyaç, süreklilik ve güncellik arz etmektedir. Biz de bu kavram ile hareket ediyoruz” dedi.

“BU MARKA KÖKLERİ İLE DOĞDU”

Sözlerine devam eden Zeki Zeray şu ifadeleri kullandı: “Zeray’ın Marka Değerinin Geldiği Nokta İse; Bugün geldiğimiz noktada, kentimizde her şuura işlemiş bir Zeray çizgisi var. Tasarımıyla, kısa sürede inşaat yapımıyla, paydaşlarıyla çalışma metotlarıyla, projelerindeki yaşam tarzlarıyla, bünyesinde görev alanların da büründüğü kimliği ile bir marka olmuş durumda. Bu marka kökleriyle doğduğu bu kente mal olmuş ve artık namı itibariyle önden giden konumda. Bunu geliştirip sağlam temeller ile yol aldırmak artık hepimizin sorumluluğu.

“BİZ BİLİMİ ESAS ALIYORUZ”

Sektöre ve projemizin sektörde yer alacağı konuma gelirsek; Sektörümüz hak ettiği yapılaşma içerisinde değil ve bizler de sektörün öncüsü olarak hedeflediğimiz uluslararası boyutta değiliz. Bu değere ulaşmak adına Esil projemize farklı anlamlar yükledik. Bölgede olmayan terasta havuz, dairelerin içerisinde hamam sauna, projenin içerisinde yer alan gölet alanları gibi farklılıklarla; markamızın da kentimizin de hak ettiği Şan’ı, Şanlı manasıyla Esil projemizle yakalamayı hedefliyoruz. Bu konjektör içerisinde ne yaptığımızı nasıl başardığımızı sorgulayanlar oluyor fakat şapkadan tavşan çıkarmıyoruz emin olun, böyle bir gizem, riski ve tehlikeleri de beraberinde getirir. Biz bilimi esas alıyoruz.

“KOCAELİ MİSYONUMUZ HENÜZ TAMAMLANMIŞ DEĞİL”

ZERAY’ın Vizyonerliği ile araziye ve bölgeye kattığı örneklerden biri olacaktır ESİL; Kentimizin yeryüzü ölçümü açısından sınırlı olması ve projemizin arazisinin de kentin çok az sayıdaki arazilerinden biri olmasına rağmen imar hakları kısıtlıdır. Böyle bir araziyi “Zeray’dan başkası hak ettiği değere taşıyamazdı” sorumluluğu ile uzun uğraşlar sonucunda aldık. Zeray’a gelen Türkiye’nin farklı lokasyonlarında belki daha cazip karlı projeler olmakta, fakat Kocaeli’de misyonumuz halen tamamlanmış değil. Üst segment projeler üretiyoruz, belki fiyat politikamız anlamlandırılamıyor fakat bu toprakları hak ettiği değere ulaştırmaya çabalıyoruz. Kocaeli dışındaki tüm üst düzey görüşmelerime pişmaniye ile gidiyorum mesela, bu anlamda Valilikten plaket bekliyoruz.

“BU HİKAYENİN SİZLER DE PARÇASI OLDUNUZ”

Sonuç Olarak; Lider bir oyuncu olarak proje yaptığımız bölgenin değer kazanarak kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Liderlik vizyonumuzu tüm çalışanlarımıza aktararak onların da aynı vizyonla çalışmalarını sağlıyoruz. Bu hikâyenin artık sizler de bir parçası oldunuz. Basının özgür gözü ile görünmek anlaşılmak adına gerçekleştirdiğimiz bugünkü lansmana katılım sağlayan sizlere tüm misafirlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerim ile selamlıyorum.”