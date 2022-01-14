14 Oca 2022 - 15:09- Spor G: 14 Oca 2022 - 15:10

Gölcük’te esnafı, gazetecileri, baroyu buluşturan turnuva

Gölcüklü esnafların girişimi ve Gölcük Belediyesi’nin destekleriyle dostluk turnuvası düzenleniyor. Gölcük Kavaklı Metin Uzuner Tesisleri’nde 15 Ocak’...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gölcük’te esnafı, gazetecileri, baroyu buluşturan turnuva mask

Gölcüklü esnafların girişimi ve Gölcük Belediyesi’nin destekleriyle dostluk turnuvası düzenleniyor. Gölcük Kavaklı Metin Uzuner Tesisleri’nde 15 Ocak’ta (Yarın) başlayacak olan organizasyona 8 takım katılıyor. 4’erli 2 gruba ayrılan takımlar arasında ilk 2 sıraya girenler adlarını yarı finale yazdıracak. Dostluk turnuvasının finali ise 12 Şubat’ta oynanacak. Turnuvanın açılış maçında Kuzey Fırtınası ile Gazeteciler 3 puan mücadelesi verecek. Gazeteciler adına konuşan Kaptan Ahmet Akçaalan amaçlarının stres atmak olduğunu belirtti ve 16 Ocak Basın Onur Günü’nden bir önce başlayacak olan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖLCÜK DOSTLUK TURNUVASI

A GRUBU

PSF SİYAH

KUL MİMARLIK

KOCAELİ BAROSU

KGM YAPI

B GRUBU

KOCAELİ GAZETECİLERİ

KUZEY FIRTINASI

PSF KIRMIZI

ÇİLİNGİRLER MASTER

FİKSTÜR – METİN UZUNER TESİSLERİ

15 OCAK CUMARTESİ

20.00: KOCAELİ GAZETECİLERİ - KUZEY FIRTINASI

16 OCAK PAZAR

20.00: KOCAELİ BAROSU - KGM YAPI

21.30: PSF KIRMIZI - ÇİLİNGİRLER MASTER

22 OCAK CUMARTESİ

20.00: PSF SİYAH – KGM YAPI

21.30: PSF KIRMIZI - KUZEY FIRTINASI

23 OCAK PAZAR

20.00: KOCAELİ BAROSU – KUL MİMARLIK

21.30: ÇİLİNGİRLER MASTER - KOCAELİ GAZETECİLERİ

29 OCAK CUMARTESİ

20.00: KOCAELİ BAROSU - PSF SİYAH

21.30: ÇİLİNGİRLER MASTER - KUZEY FIRTINASI

30 OCAK PAZAR

20.00: KUL MİMARLIK – KGM YAPI

21.30: KOCAELİ GAZETECİLERİ – PSF KIRMIZI

YARI FİNALLER

5 ŞUBAT SAAT 20.00 VE 21.30

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

12 ŞUBAT: 20.00

ŞAMPİYONLUK MAÇI

12 ŞUBAT: 21.30

14 Oca 2022 - 15:09 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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