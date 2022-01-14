Kocaeli’de hiç kimse aç ve açıkta kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, ‘’Kocaeli’de kimse aç ve açıkta kalmayacak’’ talimatıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların mağdur olmaması için düzenli olarak devriye geziyor. Bu devriyeler sırasında bulunan vatandaşlar Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürülüyor.

4 KİŞİ SOKAKTAN ALINDI

Soğuk havaların etkisini artırması ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sosyal Hizmetler Acil Müdahale ekibi sokakta yaşamak zorunda olan vatandaşlara yönelik dikkatini artırdı. Kentte sürekli devriye gezen Zabıta ekipleri, dün gece İzmit'teki denetimler sırasında Devlet Hastanesi Acilinde kalan 3, Erenler Cami avlusunda ise 1 kişiye rastladı. Ekipler gerekli tutanakları tutarak evsiz vatandaşları Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürdü.

BARINMA MERKEZİ EVLERİ OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ihtiyaç sahibi vatandaşların evi oluyor. Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların evi olan barınma merkezinde vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı veriliyor. Ayrıca sokaktan alınan vatandaşlara yeni ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve eşofman veriliyor.

ARANABİLECEK NUMARA “153”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşlara da çağrıda bulundu. Ekipler, soğukta dışarıda gördükleri mağdur vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezini arayabilir.