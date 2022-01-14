Kocaeli Barosu Meclis Başkanı ve yönetimi değişti!

Kocaeli Barosu Meclis Genel Kurulu, bugün İzmit Belediyesi Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurula baro yöneticileri, Önceki dönem Baro Başkanları Sertif Gökçe ile Cumhur Arıkan ve avukatlar katılım sağladı. Genel kurulun Divan Başkanlığı’nı Meclis Başkanı Fahri Örengül üyeliklerini ise Tamer Ejderoğlu, Necla Acar ve Çağla Arslan Bozkuş yaptı. Meclis Başkanı Fahri Örengül, genel kurulda yeniden aday oldu.

“AVUKATLIK SADECE PARA KAZANMA MESLEĞİ DEĞİL”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan genel kurulda açılış konuşmasını yapan, mesleğin gelişimi, hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma hakkı konuları hakkında konuşan Baro eski Başkanı Cumhur Arıkan, “Mesleğin niteliği sorunu var bizde. Kendimi çok nitelikli biri olarak görmüyorum ama öncelikle bizim ne yaptığımızın farkında olmamız lazım diye düşünüyorum. Avukatlık sadece bir para kazanma mesleği değil. Biz, hukuk teknisyeni değiliz. Bizim biraz toplum mühendisliği görevimiz de var diye düşünüyorum. Eskiden baroda serbest avukat siyasetle uğraşmamalıdır anlayışı vardı. Bizim daha çok hukukla ilgili meslek sorunlarıyla ilgili, hukuki sorunlarla ilgili bunları dile getirme sorumluluğumuz var” dedi.

“TEVKİL DİYE BİR ŞEY VAR”

Arıkan sözlerinin devamında, “Tarihe baktığımız zaman bütün özgürlük savaşları avukatlar tarafından verilmiştir. Mesleki sorunların çözümünde sorunların çözümüyle arasında köprü görevi var, barolar. Baro Başkanı ve baro yönetim kurulu mesleki sorunların çözümünde, çoklu baroda üzerine düşeni yapmış bir baro. İşte baro böyle olmalı. Genç meslektaşlarıma önerim meslekten geçimlerini sağlayacaklar ama cübbe giyilen değil taşınan bir şeydir. Taşımalarını öneririm. Avukatlık bence olması gereken yerde değil” dedi. Arıkan’ın ardından konuşan Baro Yöneticisi Nejla Acar, “Tevkil diye bir şey var. Tevkil listelerinde bence bir avukat olarak konuşulmaması gereken rakamlarla yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın söylediği yerden cübbe giyilecek değil taşınacak bir şey olması düsturuna ters gelen bir şey gibi geliyor. Önlem almak gerekir mi. Boy göstermek değil bizim mesleğimiz. Bu konuda baroların yapması gereken bir şey var mıdır? Bu kültür daha da yerleşmeden ne yapılabilir?” ifadelerinde bulundu.

“AVUKATIN KENDİNİ DE DÜŞÜNMESİ LAZIM”

Acar’ın ardından konuşan Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Mert Uzuner, “Genç meslektaşlarımızın mesleğe ve etik değerlere sahip çıkması çok önemli bir şey. Ağırlığı olan bir meslek. Günümüz şartlarında bu unvanın altında eziliyor. Avukat, ekonomik olarak toplumda üst düzey insan olarak bakılıyor. Şartlar olarak ne yazık ki öyle değil. Ekonomik olarak ofisini doldurmaya çalışan meslektaşlarımız bunları halletmediği için kendini ait hissetmiyor. Tevkil listelerinden bahsedildi. Bu işin içinden çıkmak için bulduğu yol bu. CMK evet kamu hizmeti ama buradan gelecek küçük bedel belki de o avukatın tek gelirini oluşturuyor. Avukatın kendini de düşünmesi lazım, bireysel olarak var olması lazım ki baro çatısı altında varlık gösterelim. Bu konuda çalışmalarımız mevcut ama gerçekleştirilmesi konusunda ne kadar uygulanabilir önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Meslektaş sayısı çok fazla, bu yüzden herkese görev gelmesi mümkün olmuyor. Baromuza bu konuda taleplerimizi ilettik. Dayanışmanın artırılması üzerine çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“SEN CAZİBE MERKEZİ OL, MECBUR OLSUN”

Az katılımı eleştiren Raif Kandemir, “Bugün de bile bir iki saatini mesleğin hizmetine sunamayan arkadaşlarımız hangi dertten feryat edecekler? Buna hiçbirinin hakkı yok. Bütün avukatlık tabelalarını inceledim. Baro başkanı inceledi mi? Neyin dayanışması? Hangi avukat arkadaşımın hangisiyle karşılaştığı zaman saygı ve sevgi iletişimde olduğunu görüyorsunuz? Herkes bir an evvel para bulma peşinde. Tabelanızda, kartvizitinizde avukat yazması yetmez. Hukukçu avukat olacaksınız. Çoklu baro diyorlar. 40 tane baro olsun, sen cazibe merkezi ol, adam istemese bile gelmeye mecbur olsun. O da yok, neden? Çünkü bir işlevselliği yok. Eskiden İzmit sokaklarında bir avukat yürürken esnaf ayağa kalkardı. Baroların işlevselliği kalmadı” dedi.

YENİ BAŞKAN VE YÖNETİMİNE OY BİRLİĞİ

Meclis genel kurulunda görüşülen çoklu baro düzenlemesi ile ilgili söz alan Fahri Örengül, “ Var olan baroya ne kadar sahip çıkılırsa bu tartışma da öyle son bulur. Kocaeli Barosu’na Bahar Başkan’a teşekkür etmek gerekiyor. Orada neler yaptıklarını biliyoruz. Meclis adına da teşekkür ediyoruz” dedi. Konuşmaların ardından Örengül ve yönetimi aday olmayacağını açıklarken Örengül, “Görevde değişiklik her zaman güzeldir. Görev yaptıktan sonra yeni arkadaşlara devretmekte fayda var. Yeni bir yapı gelsin istiyoruz” dedi. Mecliste başkanlığa Süreyya Koşar yöneticiliğe ise Şener Çalık, Adnan Duman, Resul Uludağ ve önceki yönetimde de yer alan Tamer Ejderoğlu oy birliğiyle seçildi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYOR MUYUZ?”

Yeni Meclis Başkanı Süreyya Koşar yaptığı teşekkür konuşmasında “Kocaeli Büyükşehir kurum avukatı olarak görev yaptıktan sonra emeklilik nedeniyle ayrılarak eşim ile birlikte çalışmaya başladık. Dolayısıyla hem kurum avukatlığının sorunlarını hem de serbest meslek avukatlığının sorunlarını tecrübe etme imkanım oldu. Kamu avukatlığının özellikle belediye avukatlığının siyasi olarak değiştikçe zorluklarını da yaşamış bir insanım. Serbest avukatlara maalesef yanlış bir bakışı açısı var onu da yaşadık. Biz, her zaman görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Ne görev olursa olsun önemli olan çalışmak ve onu layıkıyla yerine getirmek. Mesleğimizin tabi ki birçok sorunu var. Bu sorunların çözümünde avukatlar olarak elimizden geleni yapıyor muyuz? Baro ne yapıyor ki gibi bir bakış açısı var meslektaşlarımızda. Avukatlık kanunu tasarısında çalışılmalı. Umarım bundan sonraki dönemde güzel bir çalışmaya birlikte imza atarız” dedi.