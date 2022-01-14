Gençler Yasin Abileriyle Sinemada “Kesişme: İyi ki Varsın Eren”i İzlediler

Başiskele’de gençlere büyük değer veren ve kardeşleriyle her fırsatta bir araya gelen gençlerin Yasin abisi, Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in ortak yaşam hikâyesini konu alan TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmini sinema salonunda genç kardeşleriyle birlikte seyretti.

Yarıyıl tatili öncesi ilçede ikamet eden ilköğretim ve lisede okuyan 265 öğrenciye büyük bir jest yapan Başkan Özlü, Symbol AVM’de bir sinema salonunu kapatarak hep birlikte filmi izleyip duygu dolu anlar yaşadılar.

“BAŞİSKELE’MİZDE NİCE EREN BÜLBÜL’LER VE FATİH GEDİK’LER YETİŞTİRECEĞİZ”

Film sonrasında açıklama yapan Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrenci kardeşlerimize güzel bir jest yapmak istedik. Bizim tarihimiz destansı hikâyelerle dolu. Kendisi küçük, yüreği kocaman Eren Bülbül ve kahraman Mehmetçiğimiz Ferhat Gedik’in hain PKK’lı terörsitlerce şehit edilmesinin ardından iki şehidimizin ortak yaşam hikâyesini anlatan bu duygu dolu filmi kardeşlerimle birlikte izleyerek ortak duygular yaşadık. Bu güzel vatanımız, ay yıldızlı bayrağımız için canını ve kanını feda eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da bu duygu ve düşüncelerle yetişmesi, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı vatansever, çalışkan ve ahlâklı birer birey olmaları için elimizden gelen herşeyi yapmanın derdindeyiz. Kurtuluş Savaşı yıllarında Servetiye Cephesi’nde olduğu gibi büyük kahramanlıklar gösteren atalarımızın izinden giden nice Eren’ler ve nice Fatih Gedik’ler yine Başiskele’mizde yetişeceklerdir. Bu vesileyle bize bu güzel vatanımız emanet eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.” diye konuştu.

Başkan Özlü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini Başiskeleli gençlerin ücretsiz olarak sinemada izlemeye devam edecekleri müjdesini de verdi.