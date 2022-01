EYT’liler CHP ile haklarını aradı

CHP İl Örgütleri ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği üyeleri ile bugün 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli’de de Uğur Mumcu Parkı’nda yapılan basın açıklamasına, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP il eski Başkanları Keramettin Gençtürk ve Cengiz Sarıbay, EYT Dernek Başkanı Hakan Çağlayan çok sayıda EYT’li ve parti üyesi katıldı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi” ifadelerini kullandı

“VATANDAŞLARIMIZ İŞ CİNAYETLERİNDE CAN VERMEYE DEVAM EDİYOR”

Yıldızlı açıklamasında EYT’lilerin lütuf değil kazanılmış haklarını istediklerini belirterek, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına “Daha gençsin, emekli olamazsın” diyor. Öte yandan işverenler ise “Sen yaşlısın, sana iş veremem” diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta “Sen yoksun” diyor. Öte yandan, emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT’liler sadece açlıkla değil; iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor” şeklinde konuştu

“BÖYLE BİR UYGULAMA OLMAZ”

Yıldızlı açıklamasının devamında, “Bu ağır tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT’lileri “Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar” diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor! 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı, milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor, “38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz” diyor. Erdoğan EYT’lileri hedef alırken “İskandinav Ülkeleri bu modelle battı” diyor. Oysa o İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşullarını sunan ülkeler olduğunu söylemiyor.

“İKTİDARIN HAVUZ MEDYASI HER GÜN EYT MÜJDESİ VERİYOR”

EYT’liler kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının talepleri ile adeta alay ediyor. İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor; iktidar yetkilileri “Sorunun çözümü için çalışma başlattık” diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp “Böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok” deme cüretini gösteriyorlar. EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. EYT’liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT’LİLER bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor.

CHP YAPACAKLARINI SIRALADI

EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘’İntibak Yasası’’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz. Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz! Sözümüz söz! Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız’’ şeklinde konuştu

“SİYASET BİZİM MÜCADELE ETTİĞİMİZ ZEMİNDİR”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kocaeli Dernek Başkanı Hakan Çağlayan, “EYT'lilerin kimseden lütuf, hibe talep etmediğimizin altını önemle çizeriz. Sadece ve sadece anayasal hakkı olan emeklilik haklarımızın peşinde olup insanca yaşayabileceğimiz bir maaşla yaşam sürdürmek İstediğimizi izah etmeye çalışıyoruz ve çeşitli algılarla yol yürütenlere de anlatmaya devam edeceğiz. Akıllığımıza olan inancımızla mücadelemizde, yine altını çizerek ifade etmek isteriz ki siyaset yapmıyoruz, siyaset bizim için mücadele ettiğimiz bir zemindir. Kurumsal mücadelemizle toplumsal sorun olduğu kabul edilen EYT sorununun çözüm merci siyaset zeminindedir. Bu sebeple bizi anlayan, bizi dinleyen, bize çözümleriyle gelenlerle; kısaca yanımızda olanın yanındayız söylemlerimizle buradayız’’ şeklinde konuştu

“BİR EV PARASI ZORUNLU ELİNDEN ALINMIŞ”

Çağlayan, “Çözüm yolu siyaset zemininde olmasına rağmen; siyaset mekanizmasının EYT meselesine bakış açısı maalesef yanlış bir yöndedir. Bedeli zaten yıllar içinde emekçiler tarafından peşinen ödenmiş bir hak için oturup maliyet hesapları yapmak ve adeta bu iş bize kaça patlar acaba demek bizler açısından garabettir. Zamanında alınan yanlış ekonomik kararların faturası biz EYT lilere kesilemez. Biz Milletiz. Hak olan hak sahibine kayıtsız ve şartsız şekilde teslim edilmelidir. Devlet millet için vardır. Siyaset yapanlar eğer bir maliyet hesabı yapacaklarsa; sigortalılık süreleri ve prim ödeme günleri açısından yasada talep edilenin 2 katı çalışma sürelerine sahip oldukları halde; EYT'lilerin kavuşamadıkları emekliliklerinin, ailelerine olan maliyetleri hesaplanmalıdır. Bugün Her EYT’li yaş haddiyle ve Aylık Bağlanma oranları sebebiyle 1 ev parası zorunlu halde elinden alınmış, alın terinin karşılığı gasp edilmiştir. Hele bir de yaşı nedeniyle işsiz de kaldıysa; o zaman durum daha da vahim bir hal almaktadır. Unutulmamalıdır ki geciken adalet de bir nevi adaletsizliktir” Dedi

ÇAĞLAYAN: MUHALEFETİ İKTİDAR YAPACAK GÜÇTEYİZ

Çağlayan son olarak, “EYT'lilerin mutlak sayısı 4,5-5 milyon arasında olabilir. Ama EYT mağduru olarak bakılırsa aileleriyle birlikte bu sayı 15-20 milyonları bulmaktadır. Seçmen nüfusu içindeki bu yüksek oranı göz ardı etmek, sırt çevirmek siyaseten yapılacak en büyük hatalardan biri olmakla birlikte aynı zamanda büyük bir toplumsal sorunu da yok saymaya çalışmak demektir. Anamızın ak sütü kadar helal olan, Anayasanın eşitlik ilkesiyle de hakkımız olan Emeklilik hakkımıza, insanca yaşamaya imkân tanıyacak maaşla kavuşmak mücadelemizin temel taşıdır. Bugün EYT liler; siyasetçiler için bir oy potansiyeli olarak düşünülecekse Sayın Genel Başkanımız Gönül BORAN ÖZÜPAK’ ın da iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz söylemi ile varız, biriz, tüm eyt ailelerimizle birlikte ve buradayız diyoruz” İfadelerini kullandı.