14 Oca 2022 - 17:11- Asayiş G: 14 Oca 2022 - 17:12

Ucuz ekmek verdiği gerekçesiyle vurulmuştu, bakkalcı o anları anlattı: "Namus meselesi, sen karışma"

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir fırının şoförü, ucuz ekmek sattığı gerekçesiyle kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından vurulmuştu. Vurulan şoförden her sabah ekmek alan bakkalcı, "Ekmekçi benim ekmeklerimi ve poğaçalarımı bıraktı. O sırada bir kargaşa çıktı, çocuğa vurmaya başladılar. ’Niye vuruyorsunuz?’ dedim. Birisi, ’Namus meselesi, sen karışma’ dedi" diye konuştu.
Ucuz ekmek verdiği gerekçesiyle vurulmuştu, bakkalcı o anları anlattı: "Namus meselesi, sen karışma" mask

Olay, sabah saatlerinde Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, fırında çalışan Zühtü Ateş’in (36) yanına kimliği tespit edilemeyen iki şüpheli geldi. İşini yapmaya devam eden Ateş’e, "Ekmeği kaça satıyorsun ulan" diyen şüpheli tarafından tabanca ile bacağına ateş edildi. Neye uğradığını şaşıran Zühtü Ateş, yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Bana ’Namus meselesi, sen karışma’ dediler"

Zühtü Ateş’ten her sabah ekmek ve poğaça alan bakkalcı Atıf Yıldırım, gördüklerini anlattı. Yıldırım, "Sabah saat 06.50 gibi bakkala bir kişi geldi. Benden sigara istedi, 3 tane de kruvasan aldı. Ekmek sordu ben de ’Ekmek daha gelmedi, ekmekçi 5 dakikaya gelir’ dedim. Demeye kalmadan o sırada ekmekçi (Zühtü Ateş) geldi. Bakkala gelen adam o sırada dışarıda bekliyordu. Tabi ekmekçi gelince ben de dışarıya çıktım. Ekmekçi benim ekmeklerimi ve poğaçalarımı bıraktı. O sırada bir kargaşa çıktı. Çocuğa vurmaya başladılar. ’Niye vuruyorsunuz?’ dedim, birisi ’Namus meselesi, sen karışma’ dedi. Kavgayı ayırdım, yukarıdan bir kişi koşarak geldi. Zühtü direksiyona geçince o sırada saldırdı. Yine ben, ’Ne yapıyorsunuz?’ dedim. ’Namus meselesi’ dediler. İçeri geldim, ekmeğimi koyacaktım, bir baktım Zühtü araba ile çıkış yaptı. Adamlar da kaçmaya başladı. Zühtü araç ile geri geri geldi, o sırada hastaneye gitmiş. Silah sesi falan duymadım" ifadelerini kullandı.

# eğitim, Darıca

14 Oca 2022 - 17:11 İHA Kocaeli- Asayiş

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