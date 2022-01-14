MHP’li Ellibeş’e yeni görev! Genel Koordinatör oldu

MHP Kartepe İlçe Yöneticisi, İzmit Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Ellibeş, Hayati Dilek tarafından Kartepe Genel Koordinatörlüğüne atandı. Görevini layıkıyla yerine getirmek için çalışacağını dile getiren Ellibeş; “Başkanıma ve yönetici arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri işin teşekkür ediyorum” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.