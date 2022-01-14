14 Oca 2022 - 17:12- Siyaset G: 14 Oca 2022 - 17:14

MHP’li Ellibeş’e yeni görev! Genel Koordinatör oldu

MHP Kartepe İlçe Başkanlığı görevine atanan Hayati Dilek’in yönetim kurulunda yer alan önemli isimlerden Fuat Ellibeş Kartepe Genel Koordinatörlüğüne getirildi.

MHP’li Ellibeş’e yeni görev! Genel Koordinatör oldu mask

MHP Kartepe İlçe Yöneticisi, İzmit Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Başkanı Ellibeş, Hayati Dilek tarafından Kartepe Genel Koordinatörlüğüne atandı. Görevini layıkıyla yerine getirmek için çalışacağını dile getiren Ellibeş; “Başkanıma ve yönetici arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri işin teşekkür ediyorum” dedi
# Kartepe

14 Oca 2022 - 17:12 - Siyaset

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