14 Oca 2022 - 17:32- Spor G: 14 Oca 2022 - 17:33

Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Samed Ali Kaya ve Rasheed Akanbi’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı mask

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akanbi’yle 1.5 + 1 yıl, Samed Ali Kaya ile ise 1.5 yıllık mukavele imzalandığını belirtildi.

Akanbi, bir süredir takımla antrenmanlarda yer alıyordu. Adanaspor’dan transfer edilen santrfor Samed Ali Kaya da bugün resmi imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

14 Oca 2022 - 17:32 İHA Kocaeli- Spor

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