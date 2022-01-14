Kocaelispor iki transferi resmen açıkladı

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akanbi’yle 1.5 + 1 yıl, Samed Ali Kaya ile ise 1.5 yıllık mukavele imzalandığını belirtildi.
Akanbi, bir süredir takımla antrenmanlarda yer alıyordu. Adanaspor’dan transfer edilen santrfor Samed Ali Kaya da bugün resmi imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.