Mutlu: Bu Gidişat Nereye Böyle?

Mutlu, "İlimizde son bir ayda gerçekleşen intihar olayları kimi ekonomik kimi sosyal sıkıntılar ancak maalesef toplumda büyük bir sancı olduğu gerçek.. Bu gidişat nereye diye sormadan edemiyoruz. Rabbim vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin" dedi.