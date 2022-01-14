Mutlu, "İlimizde son bir ayda gerçekleşen intihar olayları kimi ekonomik kimi sosyal sıkıntılar ancak maalesef toplumda büyük bir sancı olduğu gerçek.. Bu gidişat nereye diye sormadan edemiyoruz. Rabbim vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin" dedi.
14 Oca 2022 - 17:47- Siyaset Güncelleme: 14 Oca 2022 - 17:48
Mutlu: Bu Gidişat Nereye Böyle?
Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu son dönemlerde ilimizde ve ülke genelinde artan intihar vakalarına dikkat çekerek sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.