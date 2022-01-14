14 Oca 2022 - 17:47- Siyaset G: 14 Oca 2022 - 17:48

Mutlu: Bu Gidişat Nereye Böyle?

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu son dönemlerde ilimizde ve ülke genelinde artan intihar vakalarına dikkat çekerek sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Mutlu: Bu Gidişat Nereye Böyle? mask

Mutlu,  "İlimizde son bir ayda gerçekleşen intihar olayları kimi ekonomik kimi sosyal sıkıntılar ancak maalesef toplumda büyük bir sancı olduğu gerçek.. Bu gidişat nereye diye sormadan edemiyoruz. Rabbim vefat edenlere rahmetiyle muamele eylesin" dedi.
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14 Oca 2022 - 17:47 - Siyaset

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