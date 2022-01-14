14 Oca 2022 - 17:48- Asayiş G: 14 Oca 2022 - 17:51

Toprak altında kalan işçi öldü

KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak altında kalan Salih Şentürk (36) yaşamını yitirdi.

Toprak altında kalan işçi öldü mask

Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kanalda çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı. 112 Acil Merkezi’ni arayıp yardım talep eden ekipler, Şentürk’ü kurtarmak için çalışma başlattı. Gelen ekiplerin çalışmasıyla Salih Şentürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

14 Oca 2022 - 17:48 - Asayiş

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