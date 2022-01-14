Olay, öğle saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada kanalda çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı. 112 Acil Merkezi’ni arayıp yardım talep eden ekipler, Şentürk’ü kurtarmak için çalışma başlattı. Gelen ekiplerin çalışmasıyla Salih Şentürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
14 Oca 2022 - 17:48- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2022 - 17:51
Toprak altında kalan işçi öldü
KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde alt yapı çalışması sırasında toprak altında kalan Salih Şentürk (36) yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.