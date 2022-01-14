14 Oca 2022 - 20:57- Sağlık G: 14 Oca 2022 - 20:59

Koca: Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz” dedi.
Koca: Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek mask

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “ Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım.

Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
# sağlık, Omicron

14 Oca 2022 - 20:57 İHA Ankara- Sağlık

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