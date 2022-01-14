14 Oca 2022 - 22:16- Asayiş G: 14 Oca 2022 - 22:19

Erkek arkadaşının kaldığı pansiyondan düşerek ölen Melike'nin evinde yas var

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, erkek arkadaşının kaldığı pansiyonun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Melike Şahin’in (20), Kocaeli’deki evinde yas hakim. Genç kızın babası Veysel Şahin otopsi sonuçlarını beklediklerini belirterek, "Bir suçlu varsa tabii ki cezalandırılmasını istiyorum. Sonuna kadar da bu davanın peşinde olacağım" dedi.

Erkek arkadaşının kaldığı pansiyondan düşerek ölen Melike'nin evinde yas var mask

Konya'nın Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi’nde dün saat 02.00’de meydana gelen olayda, Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksek Okulu 3’üncü sınıf öğrencisi Melike Şahin, erkek arkadaşının kaldığı pansiyonun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Meltem ve Veysel Şahin çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Melike Şahin’in Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Kışladüzü Mahallesi’ndeki baba evine yas düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Konya’da yapılan otopsinin ardından cenazeyi alarak Körfez Yukarı Hereke Mezarlığı’na defneden aile, olayın aydınlatılmasını bekliyor.

'BİR SUÇLU VARSA CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Konya polisinden aldığı telefon ile yola çıktığını söyleyen acılı Veysel Şahin, "Gece saat 04.00’de emniyet beni arayıp, çağırdı. Biz apar topar kalkıp gittik. Zaten düştüğü yerde rahmetli olmuş. Arkadaşını gözaltına almışlar. Şu anda otopsi yapıldı. Bekleme sürecindeyiz. Suçlu mu, suçsuz mu belli değil. İlerleyen zamanda otopsi raporları çıkmadan önce hiç kimseye bir şey diyemeyiz. Çıktığı zaman kendisini mi attı, arkadaşı mı onu attı belli olacak. Çocuğum kafasının üzerine düşmüş. Kendini atan bir insan kafasının üzerine düşmez. Atladığı zaman ayaklarının üzerine gider. Yapabilecek bir şey yok şu anda. Ben davacıyım. Bir suçlu varsa tabii ki cezalandırılmasını istiyorum. Sonuna kadar da bu davanın peşinde olacağım" dedi.

GERİYE MUTLU ANLARDA ÇEKİLEN VİDEOLAR KALDI

Melike Şahin’den geriye, doğum gününde ağabeyi Veli Şahin’in kendisine hediye edilen kazakları giydiği görüntüler kaldı. Görüntüde, Melike Şahin’in ağabeyinin hediyelerine sevinmesi ve giydiği kazağa aynada bakarak çok beğendiğini söylediği görülüyor.

# sağlık

14 Oca 2022 - 22:16 - Asayiş

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