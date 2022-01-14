Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 633/2 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dairede yemek için ocağa koyulan yağın parlaması üzerine mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın esnasında üzerine kızgın yağ sıçrayan Tarkan G. isimli vatandaş, yaralandı. Parlamayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri ise, vücudunda yanıklar oluşan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tarkan G. daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tarkan G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
14 Oca 2022 - 23:28- Asayiş Güncelleme: 14 Oca 2022 - 23:29
Üzerine kızgın yağ sıçrayan vatandaş yaralandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde, ocağa koyulan yağın parlaması üzerine mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın esnasında üzerine kızgın yağ sıçrayan vatandaş yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.