14 Oca 2022 - 23:29- Asayiş G: 14 Oca 2022 - 23:30

Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit edildi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan adam, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.
Her yerde aranıyordu, güvenlik kamerasında tespit edildi mask

Alınan bilgiye göre, Gölcük’ün Saraylı Mahallesi’nde tek yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler çalışma başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek’in gidebileceği yerler adeta didik didik edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen AKUT ekipleri her yerde aranan adamı tespit etti. AKUT ekipleri jandarma ekiplerine bilgi vererek aramayı sonlandırdı.
# afad

14 Oca 2022 - 23:29 İHA Kocaeli- Asayiş

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