15 Oca 2022 - 09:28- Gündem G: 15 Oca 2022 - 09:30

İzmit Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ferruh Duygu Spor Tesisleri’ndeki basketbol sahası yenilendi
İzmit Ferruh Duygu Spor Tesisleri hizmete girdi mask

Spor ve sporcunun dostu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yeni sportif alanlarını kentin hizmetine sunarken bir yandan da mevcut tesislerde yenileme çalışmaları yapıyor. Geçtiğimiz aylarda İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Ferruh Duygu Spor Tesisleri’nde yenileme çalışması başlatılmıştı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ferruh Duygu Spor Tesisleri’ndeki yenileme çalışmasını bitirdi ve halkın hizmetine sundu.

TEL ÖRGÜLER YENİLENDİ

Tesiste halkın ihtiyacına cevap veren çalışmalar yürüten ekipler, paslanan ve kullanımdan dolayı yer yer sökülerek tehlike yaratan tel örgüleri tamamen kaldırdı. 500 m2 saha üzerinde 350 m2 etrafı tel örgü çitleri yenilendi. Çalışma kapsamında basketbol sahasının zeminini de yenileyen Büyükşehir ekipleri, son olarak zeminin boyanmasının ardından tesisleri vatandaşın kullanımına sundu.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

15 Oca 2022 - 09:28 - Gündem

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