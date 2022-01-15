15 Oca 2022 - 09:57- Asayiş G: 15 Oca 2022 - 11:18

Bu otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs, demir bariyerlere çarpan ve kullanılamaz hale gelen otomobilde burnu bile kanamadan kurtuldu.
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Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti, Dumlupınar Mahallesi bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NDG 47 plakalı Audi marka otomobili ile seyir halinde olan M.S.B., direksiyon hakimiyetini kaybederek orta reflüje girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar Üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir bariyerlere yaklaşık 5 metre giren ve kullanılamaz hale gelen otomobilden M.S.B., kendi imkanları ile burnu bile kanamadan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince M.S.B.'nin her ihtimale karşı kontrolü yapıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Kartepe

15 Oca 2022 - 09:57 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

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