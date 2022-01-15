Olimpiyat şampiyonları bu salonda yetişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Kenti Kocaeli’nde geleceğin olimpiyat yıldızlarını yetiştirmek için Sanayi Mahallesi’nde bulunan spor tesisini cimnastik branşının yapılabileceği şekilde yeniden düzenledi. Tesiste, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor okulları 6-14 yaş aralığındaki çocuklara temel hareket eğitiminden barfikse kadar cimnastiğin birçok alanında eğitimlerin yanı sıra Kocaeli’ndeki spor kulüplerine de hizmet veriliyor.

AMAÇ OLİMPİYAT RUHUNU KENTE YAYMAK

Kocaeli’nde olimpiyat ruhunun kentin tüm alanlarına yayılmasını ve çocukların sporla yetişen bireyler olmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir spor projesini daha hayata geçirdi. Daha önce çeşitli takım ve salon sporlarına yönelik hizmet veren çok amaçlı tesis yenilenerek cimnastik branşında da eğitim verilebilecek hale getirildi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından verilen dersleri aileler tribünden izleyebiliyor.

TESİS BAŞTAN SONA YENİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Sanayi Mahallesi’ndeki Cimnastik Spor Tesisinde ilk olarak geniş kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yapıldı. Mevcut cimnastik ekipmanları yenilendikten sonra havalandırma sistemi de yenilenen tesisin fiziki şartları iyileştirildi.

CİMNASTİĞE UYGUN HALE GETİRİLDİ

Yapılan tadilat çalışmalarının ardından bin 600 metrekare zeminin tabanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü’nde Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından cimnastiğe uygun hale getirildi. Cimnastik halıları, tırtıl, bat çık, üçgen ve silindir minder uygulamalarının yapıldığı salona, eğitimlerin eksiksiz ve tam yapılması için cimnastik kasası, paralel bar, barfiks aleti, denge aleti, halka aleti, trambolin ve tırmanma merdiveni gibi alet ve ekipmanlar da yenilendi.

ÇOCUKLARA HAREKET EĞİTİMİ

Salonda 6-4 yaş arası çocuklara Temel Hareket Eğitimi veriliyor. Bu eğitimlerde çocuklara atlama, sıçrama, kavrama, atma, düşme, yürüme, koşma ve koordinasyon gibi temel motor becerilerin kazandırılması amaçlanıyor. İki seans hafta içi ve iki seans da hafta sonu olmak üzere dört seans ve 10 ders olarak yapılan temel hareket eğitimlerinin 40 öğrencilik kapasitesi bulunuyor.

YER HAREKETLERİ, HALKA, BARFİKS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sanayi Mahallesi Cimnastik Salonunda 4 – 16 yaş arası çocuklara ise Artistik Cimnastik eğitimi de veriliyor. Erkek öğrenciler için yer hareketleri, halka, atlama beygiri, paralel bar ve barfiks eğitimlerinin yapıldığı tesiste kız öğrenciler için de yine yer hareketleri atlama beygiri, kız paraleli, denge ve asimetrik paralel hareketlerinin eğitimleri veriliyor.

YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

Tesisteki eğitimler Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor okulları ve Cimnastik branşında faaliyet gösteren Kocaeli amatör spor kulüplerinin sporcularına hizmet veriyor. Alanında uzman antrenörlerin tespitiyle performans gruplarının oluşturulması ve tespit edilen yetenekli sporcuların yönlendirilmesi de sağlanıyor.