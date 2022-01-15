2 gündür aranıyordu dere yatağında cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre Gölcük Saraylı Mahallesinde tek başına yaşayan ve kendisinden Perşembe gününden beri haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek’in gidebileceği yerler didik didik arandı. Saraylı Mahallesinde bulunan bir dere mevkiinde arama çalışmaları devam ettiği sırada Eryürek’in cansız bedeni bulundu. Şahsın dere kenarında düşerek başını vurması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eryürek'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.