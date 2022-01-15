2 gündür aranıyordu dere yatağında cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre Gölcük Saraylı Mahallesinde tek başına yaşayan ve kendisinden Perşembe gününden beri haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek’in gidebileceği yerler didik didik arandı. Saraylı Mahallesinde bulunan bir dere mevkiinde arama çalışmaları devam ettiği sırada Eryürek’in cansız bedeni bulundu. Şahsın dere kenarında düşerek başını vurması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Eryürek'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# afad
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.