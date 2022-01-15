Bakkallarda yarın kongre günü!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı odalarda genel kurullar devam ediyor. 1590 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Genel Kurulu, yarın KESOB’un yeni yerinde gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Bayram Kütük’ün tekrar aday olduğu genel kurulda 9 asil ve yedek yönetim kurulu üyesi ile 3 denetim kurulu üyesi seçilecek. Saat 10.00’da başlayacak genel kurulda Başkan Bayram Kütük tek aday.