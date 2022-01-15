Bakanlık Kocaeli’de 3 şirketin ihalelere girmesini geçici olarak yasakladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kocaeli’de faaliyet gösteren 2 şahıs şirketi ile 1 bir şirketin ihalelere girmelerinin yasaklandığı duyuruldu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan duyuruda İzmit’te faaliyet gösteren Remeka Enerji Sağlık Hizmetleri isimli şirketin İSU’nun 9 Kasım 2021 tarihinde yapmış olduğu Hırdavat alım ihalesi nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında 6 ay süre ile tüm ihalelere katılmasının yasaklandığı duyuruldu.
6 AY SÜRE İLE
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir ihalede Suna Onat isimli şahıs şirketi, Devlet İhale Kanunu kapsamında 6 ay süre ile kurum ihalelerine girmesi yasaklandı. İzmit Belediyesi tarafından yapılan bir ihalede ise Arda Yüksel isimi şahıs şirketi Devlet İhale Kanunu kapsamında 6 ay süre ile kurum ihalelerine girmesi yasaklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.