Bakanlık Kocaeli’de 3 şirketin ihalelere girmesini geçici olarak yasakladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kocaeli’de faaliyet gösteren 2 şahıs şirketi ile 1 bir şirketin ihalelere girmelerinin yasaklandığı duyuruldu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan duyuruda İzmit’te faaliyet gösteren Remeka Enerji Sağlık Hizmetleri isimli şirketin İSU’nun 9 Kasım 2021 tarihinde yapmış olduğu Hırdavat alım ihalesi nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında 6 ay süre ile tüm ihalelere katılmasının yasaklandığı duyuruldu.

6 AY SÜRE İLE

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir ihalede Suna Onat isimli şahıs şirketi, Devlet İhale Kanunu kapsamında 6 ay süre ile kurum ihalelerine girmesi yasaklandı. İzmit Belediyesi tarafından yapılan bir ihalede ise Arda Yüksel isimi şahıs şirketi Devlet İhale Kanunu kapsamında 6 ay süre ile kurum ihalelerine girmesi yasaklandı.