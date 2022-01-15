15 Oca 2022 - 11:15- Gündem G: 15 Oca 2022 - 11:18

Bakanlık Kocaeli’de 3 şirketin ihalelere girmesini geçici olarak yasakladı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli’de faaliyet gösteren 1 şirket ile 2 şahıs şirketinin ihalelere girmesini 6 ay süre ile yasakladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Bakanlık Kocaeli’de 3 şirketin ihalelere girmesini geçici olarak yasakladı! mask

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kocaeli’de faaliyet gösteren 2 şahıs şirketi ile 1 bir şirketin ihalelere girmelerinin yasaklandığı duyuruldu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan duyuruda İzmit’te faaliyet gösteren Remeka Enerji Sağlık Hizmetleri isimli şirketin İSU’nun 9 Kasım 2021 tarihinde yapmış olduğu Hırdavat alım ihalesi nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanun kapsamında 6 ay süre ile tüm ihalelere katılmasının yasaklandığı duyuruldu.

6 AY SÜRE İLE

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bir ihalede Suna Onat isimli şahıs şirketi, Devlet İhale Kanunu kapsamında 6 ay süre ile kurum ihalelerine girmesi yasaklandı. İzmit Belediyesi tarafından yapılan bir ihalede ise Arda Yüksel isimi şahıs şirketi Devlet İhale Kanunu kapsamında 6 ay süre ile kurum ihalelerine girmesi yasaklandı.
# sağlık, İzmit belediyesi

15 Oca 2022 - 11:15 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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