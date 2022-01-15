Kocaelispor - Ankaragücü (Canlı anlatım)

Spor toto 1.Lig'de Kocaelispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi

Maç başladı

Dk.10 ve 12 de Pereira ve Diop gole çok yaklaştı...

Dk. 13: Kocaelispor inanılmaz bir gol kaçırdı. Sol kanattan Atila’nın ortasında yerden seken top Diop’a geldi. Diop topu göğsü ile kontrol etti ve yakın mesafeden şut çekti. Kaleci Akın mutlak bir golü önledi.

Dk. 14: Yeşil siyahlılar yine golle burun buruna geldi. Diop’un çapraz başında Rasheed’den önce savunma son anda araya girdi.

Dk.33 0 1 Şahverdi...

Dk. 33: Ankaragücü ilk atağında golü buldu. Yaklaşık 25 metreden Şahverdi’nin şutunda top Diogo’ya çarptı. İsmet ters ayağında kaldı ve top sol köşeden filelerle buluştu. (0-1)

Cisse dk.35 kırmızı kart gördü...

Karar ağırdı...

Dk.39 goooool... 1-1...

Dk. 39: Kocaelispor, Pereira'nın müthiş volesi ile beraberliği sağladı. "1-1"

İlk yarı sona erdi

İkinci yarı başladı

Dk.86 Murat uçar... 1-2...

6 dakika eklendi

Dk. 85: Ankaragücü’nde Murat Uçar sağ kanattan ceza sahasına sokuldu ve sağ ayağı ile kaleye gönderdiği topu ağlarla buluşturdu.

Maç bitti...

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BERKAY DABANLI STADA GELDİ...

KOCAELİ STADI - KOCAELİ

15.01.2022 - 19:00

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

ORKUN AKTAŞ(1. Yardımcı Hakem)

ÖZCAN SULTANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

BAYRAM BAŞKAN(Dördüncü Hakem)

KOCAELİSPOR

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

6. MEHMET TAŞ

7. MUSA NİZAM

12. ATİLA TURAN

13. ABDOULAYE CISSE

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

28. MOUHAMED DIOP

29. MICHAEL PEREIRA

36. IBRAHIM AKANBI RASHEED

89. YİĞİTALİ BAYRAK

Yedekler

1. KORCAN ÇELİKAY

23. DOĞUKAN KAYA

9. DINO NDLOVU

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ

15. ALPAY ÇELEBİ

27. SEMİH KARADENİZ

52. DENİZALP ÖZDEMİR

70. SAMED ALİ KAYA

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

ANKARAGÜCÜ

16. AKIN ALKAN

55. YUSUF ABDİOĞLU

90. SİNAN OSMANOĞLU

2. ERDEM ÖZGENÇ

14. İSHAK ÇAKMAK

17. YASİN GÜRELER

19. GHAYAS ZAHID

6. ŞAHVERDİ ÇETİN

92. AATIF CHAHECHOUHE

91. MEHMET MURAT UÇAR

9. EREN DERDİYOK

Yedekler

99. BAHADIR HAN GÜNGÖRDÜ

20. ALPEREN BABACAN

5. ABDULLAH DURAK

25. ULAŞ YILMAZ

79. ATAKAN DAMA

23. ALİ KAAN GÜNEREN

29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU

12. OMOGBOLAHAN GREGORY ARIYIBI

77. CEM EKİNCİ

Teknik Sorumlu