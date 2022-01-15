15 Oca 2022 - 15:03- Siyaset G: 15 Oca 2022 - 15:05

CHP’den denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine eğitim

CHP Parti Okulu Eğitmeni Avukat İsa Öztürk, belediye meclislerinde denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine ‘Belediyelerde Denetim’ eğitimi verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP’den denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine eğitim mask
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Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerde 2022 yılının ilk ayında gerçekleştirilen mecliste denetim komisyonları oy usulü seçilmiş, Büyükşehir ve ilçelerde komisyonlar belirlenmişti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) belediye meclislerinde denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine CHP Parti Okulu Eğitmeni Avukat İsa Öztürk tarafından 'Belediyelerde Denetim' eğitimi verildi. Düzenlenen eğitime meclis üyelerinin yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu da katılım sağladı.
# eğitim, chp

15 Oca 2022 - 15:03 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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