Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerde 2022 yılının ilk ayında gerçekleştirilen mecliste denetim komisyonları oy usulü seçilmiş, Büyükşehir ve ilçelerde komisyonlar belirlenmişti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ( CHP) belediye meclislerinde denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine CHP Parti Okulu Eğitmeni Avukat İsa Öztürk tarafından 'Belediyelerde Denetim' eğitimi verildi. Düzenlenen eğitime meclis üyelerinin yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş, İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu da katılım sağladı.
15 Oca 2022 - 15:03- Siyaset Güncelleme: 15 Oca 2022 - 15:05
CHP’den denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine eğitim
CHP Parti Okulu Eğitmeni Avukat İsa Öztürk, belediye meclislerinde denetim komisyonlarına seçilen meclis üyelerine ‘Belediyelerde Denetim’ eğitimi verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.