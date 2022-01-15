15 Oca 2022 - 15:21- Asayiş G: 15 Oca 2022 - 15:23

Otopark içinde yanan konteyner küle döndü

Kocaeli’de bir otopark içerisinde bulunan konteyner alevlere teslim oldu. Yangını gören otopark çalışanları konteyner yanında bulunan bir arabayı ve konteynere bağlı köpeği son anda kurtardı.
Otopark içinde yanan konteyner küle döndü mask
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Yangın, Gebze ilçesine bağlı Sultanorhan Mahallesi 1107 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otopark içerisinde bulunan konteyner, sobadan kaynaklanan tutuşmanın ardından alev alev yandı. Yangını gören otopark çalışanları, konteynerin yakınındaki bir arabayı ve konteynere bağlı halde duran bir köpeğin imdadına yetişerek yanmaktan kurtardı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan konteyner ise kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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15 Oca 2022 - 15:21 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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