Okul öncesi eğitimin kalitesini artırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Kocaeli Kent Konseyi tarafından ‘Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi’ düzenlendi. Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen zirve, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Uluslararası Eğitim Dernekleri Federasyonu, Erken Çocukluk Eğitimcileri Derneği ve Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇDER) işbirliğinde yapıldı.

KONGRE MERKEZİ’NDE DÜZENLENDİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan Zirveye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Rümeysa Şen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER ÇALIŞTAYDA BULUŞTU

Öte yandan açılış seminerlerine ve atölyelerine yaklaşık 750 Okul Öncesi Öğretmeni, Özel Eğitim Öğretmeni, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen, Çocuk Gelişimi Öğretmeni, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim bölümlerinde eğitim gören 12. Sınıf öğrencileri katıldı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK ZİRVE

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kent Konseyimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm paydaşlarımıza böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Zirvenin Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Kent Konseyi Başkanımız ve Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanımız eğitimci kökenli. Kendilerinden de böyle eğitim açısından fark yaratılacak bir çalışma beklenirdi. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BAŞKAN, ZÜBEYDE HANIM VE NAZIM HİKMET’İ ANDI

14 Ocak’ın (1923) Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımın vefat yıl dönümü olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Bir çocuk yetiştirmenin bir şeyleri değiştirmede ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Kendisini rahmetle anıyorum. Diğer yandan bugün (15 Ocak) Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet’in doğum günü. Onu da bu vesile ile anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

AKMENŞEN ÇOCUK EĞİTİMİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ise Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi’nin önemine değinerek çocuk eğitiminin önemine vurgu yaptı. Kocaeli’deki ortak aklın önemli başarılara imza attığını söyleyen Akmenşen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerinin rolün altını çizerek Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

0-6 YAŞ GRUBU EĞİTİMİ ÖNEMLİ

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz da “Bilimsel araştırmalar 0-6 yaş grubunda okul öncesi eğitim alan çocukların gelecekte daha başarılı olduğunu göstermektedir. Kişiliğin temelleri bu döneme dayanıyor diyebiliriz. Aile ve okul öncesi kurumları işbirliği içerisinde olmalıdır” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Kent Konseyi’nin kentte her alanda aktif rol oynadığını dile getiren Korkmaz, “Kentin tüm dinamikleri ile birlikte güzel çalışmalara imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zirve de tüm paydaşlarla ortak gerçekleştirdiğimiz bir proje. Projelerimize destek veren, vizyonu ile bizlere farklı bakış açıları kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ EĞİTİM

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Rümeysa Şen de yaptığı konuşmada en önem verdikleri konulardan bir tanesinin erken çocukluk eğitimi olduğunu söyledi. Şen, “Çok büyük fedakârlıklarla çocuklarınızın eğitim ve öğretimi devam etmektedir. Başta eğitimcilerimiz olmak üzere bu zirveye destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

SAHNE SANATI OLARAK ÖĞRETMENLİK

Programda eğitimci-yazar Prof. Dr. Ayhan Aydın, öğretmenlere ‘Sahne Sanatı Olarak Öğretmenlik’ konulu konferans verdi. Aydın, öğretmenliğin bir sevgi ve sevdirme sanatı olduğunu dile getirirken şiir okumanın önemine değindi. Şiirsiz, sanatsız bir hayatın olamayacağına vurgu yapan Aydın, anlattıklarıyla katılımcıları zaman zaman güldürürken düşündürdü.

UZMAN AKADEMİSYENLER EŞLİĞİNDE

Zirvenin atölye bölümünde çeşitli başlıklar eğitimciler ve öğrencilerle birlikte ele alındı. Hikaye Yazarlığı, Çocuk ve Kitap, Erken Çocuklukta Davranış Zorlukları, Okul Öncesinde Oyun Terapisi, Geçici Koruma Altındaki Çocuklar ve Okul Öncesinde Sanat ve Estetik başlıklarıyla ele alınan konulara alanında uzman akademisyenler de katıldı.

KATILIMCILARA KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Programda tüm katılımcılara Uluslararası Eğitim Dernekleri Federasyonu ve Erken Çocukluk Eğitimcileri Derneği onaylı ücretsiz sertifika verildi. Ayrıca katılımcılara Prof. Dr. Ayhan Aydın’ın ‘Umut’ ve Yağmur Deniz Ertekin’in ‘Ay Nereye Kayboldu’ adlı hikaye kitabı hediye edildi.