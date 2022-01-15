Esnaf, gazeteciler baro turnuvası

Gölcüklü esnafların girişimi ve Gölcük Belediyesi’nin destekleriyle dostluk turnuvası düzenleniyor. Gölcük Kavaklı Metin Uzuner Tesisleri’nde 15 Ocak’ta başlayacak olan organizasyona 8 takım katılıyor. 4’erli 2 gruba ayrılan takımlar arasında ilk 2 sıraya girenler adlarını yarı finale yazdıracak. Dostluk turnuvasının finali ise 12 Şubat’ta oynanacak. Turnuvanın açılış maçında Kuzey Fırtınası ile Gazeteciler 3 puan mücadelesi verecek. Gazeteciler adına konuşan Kaptan Ahmet Akçaalan amaçlarının stres atmak olduğunu belirtti ve 16 Ocak Basın Onur Günü’nden bir önce başlayacak olan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti

GÖLCÜK DOSTLUK TURNUVASI

A GRUBU

PSF SİYAH

KUL MİMARLIK

KOCAELİ BAROSU

KGM YAPI

B GRUBU

KOCAELİ GAZETECİLERİ

KUZEY FIRTINASI

PSF KIRMIZI

ÇİLİNGİRLER MASTER

FİKSTÜR – METİN UZUNER TESİSLERİ

15 OCAK CUMARTESİ

20.00: KOCAELİ GAZETECİLERİ - KUZEY

16 OCAK PAZAR

20.00: KOCAELİ BAROSU - KGM YAPI

21.30: PSF KIRMIZI - ÇİLİNGİRLER MASTER

22 OCAK CUMARTESİ

20.00: PSF SİYAH – KGM YAPI

21.30: PSF KIRMIZI - KUZEY FIRTINASI

23 OCAK PAZAR

20.00: KOCAELİ BARO – KUL MİMARLIK

21.30: ÇİLİNGİRLER - KOCAELİ GAZE.

29 OCAK CUMARTESİ

20.00: KOCAELİ BAROSU - PSF SİYAH

21.30: ÇİLİNGİRLER MASTER - KUZEY

30 OCAK PAZAR

20.00: KUL MİMARLIK – KGM YAPI

21.30: KOCAELİ GAZETECİLERİ – PSFI

YARI FİNALLER

5 ŞUBAT SAAT 20.00 VE 21.30

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

12 ŞUBAT: 20.00

ŞAMPİYONLUK MAÇI

12 ŞUBAT: 21.30