Esnaf, gazeteciler baro turnuvası

Gölcüklü esnafların girişimi ve Gölcük Belediyesi’nin destekleriyle dostluk turnuvası düzenleniyor. Gölcük Kavaklı Metin Uzuner Tesisleri’nde 15 Ocak’ta başlayacak olan organizasyona 8 takım katılıyor. 4’erli 2 gruba ayrılan takımlar arasında ilk 2 sıraya girenler adlarını yarı finale yazdıracak. Dostluk turnuvasının finali ise 12 Şubat’ta oynanacak. Turnuvanın açılış maçında Kuzey Fırtınası ile Gazeteciler 3 puan mücadelesi verecek. Gazeteciler adına konuşan Kaptan Ahmet Akçaalan amaçlarının stres atmak olduğunu belirtti ve 16 Ocak Basın Onur Günü’nden bir önce başlayacak olan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti
GÖLCÜK DOSTLUK TURNUVASI
A GRUBU
PSF SİYAH
KUL MİMARLIK
KOCAELİ BAROSU
KGM YAPI
B GRUBU
KOCAELİ GAZETECİLERİ
KUZEY FIRTINASI
PSF KIRMIZI
ÇİLİNGİRLER MASTER
FİKSTÜR – METİN UZUNER TESİSLERİ
15 OCAK CUMARTESİ
20.00: KOCAELİ GAZETECİLERİ - KUZEY
16 OCAK PAZAR
20.00: KOCAELİ BAROSU - KGM YAPI
21.30: PSF KIRMIZI - ÇİLİNGİRLER MASTER
22 OCAK CUMARTESİ
20.00: PSF SİYAH – KGM YAPI
21.30: PSF KIRMIZI - KUZEY FIRTINASI
23 OCAK PAZAR
20.00: KOCAELİ BARO – KUL MİMARLIK
21.30: ÇİLİNGİRLER - KOCAELİ GAZE.
29 OCAK CUMARTESİ
20.00: KOCAELİ BAROSU - PSF SİYAH
21.30: ÇİLİNGİRLER MASTER - KUZEY
30 OCAK PAZAR
20.00: KUL MİMARLIK – KGM YAPI
21.30: KOCAELİ GAZETECİLERİ – PSFI
YARI FİNALLER
5 ŞUBAT SAAT 20.00 VE 21.30
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI
12 ŞUBAT: 20.00
ŞAMPİYONLUK MAÇI
12 ŞUBAT: 21.30
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.