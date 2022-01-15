Zübeyde Hanım unutulmadı

Kocaelispor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Dünya tarihinin en büyük komutanı, büyük deha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün muhterem anneleri Zübeyde Hanım’ı vefatının 99. yılında unutmadı. Zübeyde Hanım 1857 yılında Osmanlı devrinde, II. Mehmed zamanında Karaman'dan Rumeli’ye göçen Türkmen Hacı Sofu ailesinin bir ferdi olarak Selanik yakınlarındaki Langaza’da dünyaya geldi. Tarihin en büyük liderlerinden Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım, İzmir Latife Hanım Köşkü’nde 14 Ocak 1923’te hayata gözlerini yumdu.