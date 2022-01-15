15 Oca 2022 - 15:32- Spor G: 15 Oca 2022 - 15:34

Başkanlık Kupası “Cagner”ın
Başkanlık Kupası “Cagner”ın mask

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusunu, Sabri Aksu’nun sahibi olduğu “Cagner” isimli safkan kazandı. Bu önemli mücadelede jokeyi Ahmet Çelik ile start alan Cagner, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusunda zaferin sahibi oldu. Eray Hazar’ın yetiştirmesi,Doru erkek tay, “Cagner” isimli safkan 2022 yılında ilk galibiyet sevinci yaşadı.

15 Oca 2022 - 15:32 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.497.546 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zübeyde Hanım unutulmadı mask
Zübeyde Hanım unutulmadı
Esnaf, gazeteciler baro turnuvası mask
Esnaf, gazeteciler baro turnuvası
Bizim gençler Ankaragücü’nü de devirdi! “2-0” mask
Bizim gençler Ankaragücü’nü de devirdi! “2-0”
Lider Gültepe, Tavşanlı’yı ağırlıyor mask
Lider Gültepe, Tavşanlı’yı ağırlıyor
Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nin yeni maskotu Güneş oldu mask
Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nin yeni maskotu Güneş oldu
Başiskele’de zor maç mask
Başiskele’de zor maç
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL