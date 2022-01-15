Başkanlık Kupası “Cagner”ın

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusunu, Sabri Aksu’nun sahibi olduğu “Cagner” isimli safkan kazandı. Bu önemli mücadelede jokeyi Ahmet Çelik ile start alan Cagner, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusunda zaferin sahibi oldu. Eray Hazar’ın yetiştirmesi,Doru erkek tay, “Cagner” isimli safkan 2022 yılında ilk galibiyet sevinci yaşadı.