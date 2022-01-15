İzmit Yenimahalle 2-0’dan maçı çevirdi! “2-3”

1. Amatör Lig D Grubu’nda Bahçecikspor ile İzmit Yenimahallespor, Bahçecik Stadı’nda karşılaştı. Maça çok iyi başlayan Bahçecikspor 15 dakika geçmeden 2-0’lık skor üstünlüğünü yakaladı. Ancak geri adım atmayan Yenimahalle, Emirhan, Ertuğrul ve Yusuf’un golleri ile maçı çevirdi ve 3-2’lik bir galibiyetle evine döndü.
ERTUĞRUL’DAN FÜZE!
Bu maçta sahalarda ender görülen bir gol de atıldı. Ertuğrul yaklaşık 40 metreden çektiği şutu filelerle buluşturdu. Geride bıraktığımız hafta Yazlıkspor’u 4-2 mağlup eden Veli Akbaş’ın öğrencileri bu kez de Bahçecik’i deplasmanda mağlup etti ve puanını 15’e çıkardı. İlk 3 umutlarını sürdürmek isteyen Bahçecikspor ise 18 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta hem Bahçecik hem de İzmit Yenimahalle maçlarını hükmen kazanacaklar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.