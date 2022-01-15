İzmit Yenimahalle 2-0’dan maçı çevirdi! “2-3”

1. Amatör Lig D Grubu’nda Bahçecikspor ile İzmit Yenimahallespor, Bahçecik Stadı’nda karşılaştı. Maça çok iyi başlayan Bahçecikspor 15 dakika geçmeden 2-0’lık skor üstünlüğünü yakaladı. Ancak geri adım atmayan Yenimahalle, Emirhan, Ertuğrul ve Yusuf’un golleri ile maçı çevirdi ve 3-2’lik bir galibiyetle evine döndü.

ERTUĞRUL’DAN FÜZE!

Bu maçta sahalarda ender görülen bir gol de atıldı. Ertuğrul yaklaşık 40 metreden çektiği şutu filelerle buluşturdu. Geride bıraktığımız hafta Yazlıkspor’u 4-2 mağlup eden Veli Akbaş’ın öğrencileri bu kez de Bahçecik’i deplasmanda mağlup etti ve puanını 15’e çıkardı. İlk 3 umutlarını sürdürmek isteyen Bahçecikspor ise 18 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta hem Bahçecik hem de İzmit Yenimahalle maçlarını hükmen kazanacaklar.