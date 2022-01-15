Kocaeli’de Aralık 2021’de 5 bin 797 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde, konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve %5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

DOĞU MARMARA’DA 14 BİN 023 KONUT

TÜİK tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesi’ne bağlı illerde 2021 yılı aralık ayında konut satışı, Kocaeli’de 5 bin 797 konut, Sakarya'da 3 bin 838 konut, Düzce'de bin 299 konut, Bolu'da bin 209 konut ve Yalova'da bin 880 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA 7 BİN 841 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara, 236 konut satışı ile Yalova, 200 konut satışı ile Sakarya, 133 konut satışı ile Kocaeli izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI İRANLILARA

İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye'den 10 bin 56 konut satın aldı. İran'ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.