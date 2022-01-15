15 Oca 2022 - 16:12- Ekonomi G: 15 Oca 2022 - 16:14

Domino’s Türkiye Pizza Günleri’nde tüm pizzalar tek fiyata!

Domino’s Türkiye Pizza Günleri 13 Ocak’ta başladı. 23 Ocak’a kadar devam edecek olan pizza günlerinde tüm pizzalar tek fiyata satılıyor

Domino’s Türkiye Pizza Günleri’nde tüm pizzalar tek fiyata! mask

13-23 Ocak tarihleri arasında devam edecek olan Domino’s Türkiye Pizza Günleri'nde tüm pizzalar tek fiyata satılıyor. Extravaganza’dan Mangal Sucuklu’ya, Bol Malzemo’s’tanItaliano’ya bol malzemeli, aşırı lezzetli, gurmenin de gurmesi pizzalar en cazip fiyatlarla sofralarda yer alıyor. Domino’s Türkiye Pizza Günleri boyunca Evlere Servis’te Büyük Boy tüm pizzalar 54,99’a, Beklemeden Gel Al’da 2 adet Orta Boy tüm pizzalar da 54,99’a.

DAMAKLARI ŞENLENDİRİYOR

Mahallenizin pizzacısı Domino’s, geleneksel pizza günlerini başlattı. 13-23 Ocak tarihleri arasında hem Eve Servis’te hem de Beklemeden Gel Al’da başlattığı fırsat dolu kampanyayla 7’den 70’e herkesi pizzaya doyuran Domino’s, bol malzemeli, aşırı lezzetli, gurmenin de gurmesi pizzalarını tek fiyata sunarak damakları şenlendiriyor. Domino’s tutkunlarının merakla beklediği Türkiye Pizza Günleri boyunca Extravaganza’dan Mangal Sucuklu’ya, Bol Malzemo’s’tanItaliano’ya dilediğiniz pizzalar tek fiyat avantajıyla sofralarınıza ulaşıyor.

PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALAN DOMINO’S MUTLULUĞU

Eve Servis’te Büyük Boy Domino’s pizzalar 59,99 TL’ye temassız teslimatla kapınıza kadar gelirken, Beklemeden Gel Al’da 2 adet Orta Boy tüm pizzalar yine 59,99 TL’ye satışa sunuluyor. Türkiye Pizza Günleri’nin tanıtım filmiyle yeni jingle’ının çıkışını yapan marka, “Bizde her yer Domino’s, bizde her şey beraber!” diyerek paylaştıkça çoğalan Domino’s mutluluğunu tüm Türkiye’ye yaymak için var gücüyle çalışıyor.

15 Oca 2022 - 16:12 - Ekonomi

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