15 Oca 2022 - 16:14- Ekonomi G: 15 Oca 2022 - 16:15

Gebze Center’da ocak ayı dolu dolu başladı

Gebze Center AVM ocak ayında Kitap Fuarı ve Özel Okul Tanıtım Günleri’ne ev sahipliği yapıyor
Gebze Center’da ocak ayı dolu dolu başladı mask

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM’nin kurulduğu günden bu yana düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Kitap Fuarı 11. kez kapılarını açtı. 30 Ocak’a kadar sürecek olan fuar kapsamında birbirinden değerli yazarlar kitaplarını imzalayacak. Velilerin özel okul görüşmelerine de ev sahipliği yapan Gebze Center AVM’de, Özel Okul Tanıtım Günleri de 23 Ocak’a kadar devam edecek.

TSE BELGESİ YENİLENDİ

Uyguladığı hijyen kuralları ile pandemi döneminde güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam eden Gebze Center AVM, bu uygulamaları ile TSE - COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında güvenli hizmet belgesi almıştı. TSE yetkilileri tarafından yeniden denetlenmesi sonrasında bütün hijyen önlemlerinin alındığı ve eksiksiz uygulandığı tespit edildi.

İLK BELGEYİ GEBZE CENTER ALDI

Kocaeli’de belgeyi alan ilk AVM olan Gebze Center, bu denetim sonrasında belgesini ilk yenileyen AVM oldu. Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) ve AVM yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM)  hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

# covid-19

15 Oca 2022 - 16:14 - Ekonomi

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