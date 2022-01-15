Gebze Center’da ocak ayı dolu dolu başladı

Gebze ve bölge halkı için kıymetli bir yaşam merkezi olan Gebze Center AVM’nin kurulduğu günden bu yana düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen Kitap Fuarı 11. kez kapılarını açtı. 30 Ocak’a kadar sürecek olan fuar kapsamında birbirinden değerli yazarlar kitaplarını imzalayacak. Velilerin özel okul görüşmelerine de ev sahipliği yapan Gebze Center AVM’de, Özel Okul Tanıtım Günleri de 23 Ocak’a kadar devam edecek.
TSE BELGESİ YENİLENDİ
Uyguladığı hijyen kuralları ile pandemi döneminde güvenli ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam eden Gebze Center AVM, bu uygulamaları ile TSE - COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında güvenli hizmet belgesi almıştı. TSE yetkilileri tarafından yeniden denetlenmesi sonrasında bütün hijyen önlemlerinin alındığı ve eksiksiz uygulandığı tespit edildi.
İLK BELGEYİ GEBZE CENTER ALDI
Kocaeli’de belgeyi alan ilk AVM olan Gebze Center, bu denetim sonrasında belgesini ilk yenileyen AVM oldu. Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcılarından FİBA Commercial Properties (FİBA CP) ve AVM yönetim şirketi FİBA Commercial Property Management (FİBA CPM) hakkında ayrıntılı bilgiye www.fibacpm.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.