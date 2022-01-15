15 Oca 2022 - 16:17- Gündem G: 15 Oca 2022 - 16:18

“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır”
“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır” mask

Vali Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmit Kasr-ı Hümayun’daki tarihi toplantıda; Kurtuluş Savaşı boyunca yaptıkları haberlerle Milli Mücadele’ye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkemizin geleceğini konuşmuş, Türkiye’nin yeni rotasını çizmiş ve Cumhuriyet’in temellerini atmıştır. Daha o yıllarda basının önemli bir toplumsal aktör olduğunun farkında olan Atatürk, Cumhuriyet’in ilanı gibi büyük bir olayı ilk olarak basınla paylaşmıştır. Atatürk’ün, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ mesajını vermesi ve basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit’ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır” dedi.
# Mustafa

15 Oca 2022 - 16:17 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.497.546 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır” mask
“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır”
Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi, düzenlendi mask
Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi, düzenlendi
Halk Süt’e vatandaşlardan büyük ilgi  mask
Halk Süt’e vatandaşlardan büyük ilgi 
Çayırova'da 204 m² arsa mahkemeden satılık mask
Çayırova'da 204 m² arsa mahkemeden satılık
Ordu Fatsa'da mahkemeden satılık iş yeri mask
Ordu Fatsa'da mahkemeden satılık iş yeri
Gençler Yasin Abileriyle Sinemada “Kesişme: İyi ki Varsın Eren”i İzlediler mask
Gençler Yasin Abileriyle Sinemada “Kesişme: İyi ki Varsın Eren”i İzlediler
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL