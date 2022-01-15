“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır”

Vali Seddar Yavuz, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İzmit Kasr-ı Hümayun’daki tarihi toplantıda; Kurtuluş Savaşı boyunca yaptıkları haberlerle Milli Mücadele’ye büyük katkılar sunan gazeteci ve yazarlarla ülkemizin geleceğini konuşmuş, Türkiye’nin yeni rotasını çizmiş ve Cumhuriyet’in temellerini atmıştır. Daha o yıllarda basının önemli bir toplumsal aktör olduğunun farkında olan Atatürk, Cumhuriyet’in ilanı gibi büyük bir olayı ilk olarak basınla paylaşmıştır. Atatürk’ün, ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ mesajını vermesi ve basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit’ten duyurması bizleri onurlandırmakta ve gururlandırmaktadır” dedi.