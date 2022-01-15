“16 Ocak Basın Onur Gününüzü tebrik ediyorum”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet 16 Ocak Basın Onur Günü mesajında, “Özgür düşüncenin bir ulusun kaderinde ne kadar önemli olduğunun farkında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Ocak 1923’te İzmit’te gerçekleştirdiği ilk ve tek basın toplantısında Türk milletine en yakışan yönetim biçimi olan Cumhuriyet fikrini ilk olarak gazetecilerle paylaşmıştır. Sevgili basın emekçileri; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce bugün gerçekleştirdiği basın toplantısına katılan üstatlarınız gibi, uğurlu haberlere ulaşmanızı canı yürekten dilerim. Bu önemli tarihin sağlık açısından zor koşullarda geçirdiğimiz 98. yıldönümünü canı gönülden kutluyorum. Tüm basın emekçilerinin 16 Ocak Basın Gününüzü tebrik ediyorum” dedi.