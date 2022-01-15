15 Oca 2022 - 16:18- Gündem G: 15 Oca 2022 - 16:19

“Sadece basının değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dönüm noktası”
“Sadece basının değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dönüm noktası” mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 16 Ocak Basın Onur Günü mesajında, “Bu özel gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etmek için ilimizde basın mensuplarıyla buluştuğu toplantının yıldönümüdür. 16 Ocak sadece basın dünyası için değil, Türkiye Cumhuriyeti için de çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu mirası taşımak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Halka doğru ve güvenilir bilgiyi sunma çabasıyla görev yapan basın mensuplarımızın aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluğu da yerini getirmektedir. Siyasete, ekonomiye, bilime, sanata, spora katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm basın mensuplarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.
# Mustafa, Kartepe

15 Oca 2022 - 16:18 - Gündem

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