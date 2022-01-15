15 Oca 2022 - 16:28- Gündem G: 15 Oca 2022 - 16:32

2 çocuk annesi koronavirüse yenildi
2 çocuk annesi koronavirüse yenildi mask

İzmit Şirintepe Mahallesi Atilla Sokak adresinde ikamet eden, Seka emeklisi Sebahattin Eryılmaz’ın eşi, 2 çocuk annesi Fatma Eryılmaz (64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Şirintepe Merkez Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
# Kocaeli Gazete, Kocaeli, kocaeli gazete haber, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset-haber, Kocaeli haberleri, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset, İzmit, Gebze, kocaeli flas haber, son dakika haberleri, Dilovası, Çayırova, Gölcük, Darıca, Başiskele, , kocaeli haber, kocaeli son dakika, Körfez, Kartepe, kocaeli gündem, covid-19, çocuk, Sokak

15 Oca 2022 - 16:28 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.497.546 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Sadece basının değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dönüm noktası” mask
“Sadece basının değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dönüm noktası”
“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır” mask
“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır”
“16 Ocak Basın Onur Gününüzü tebrik ediyorum” mask
“16 Ocak Basın Onur Gününüzü tebrik ediyorum”
Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi, düzenlendi mask
Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi, düzenlendi
Halk Süt’e vatandaşlardan büyük ilgi  mask
Halk Süt’e vatandaşlardan büyük ilgi 
Çayırova'da 204 m² arsa mahkemeden satılık mask
Çayırova'da 204 m² arsa mahkemeden satılık
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL