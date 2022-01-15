15 Oca 2022 - 18:17- Asayiş G: 15 Oca 2022 - 20:18

Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gebze'de silahlı kavga: 1 ölü mask

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Dinçer Solhan ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıs, tabanca ile Solhan’a ateş etmek istedi. Silah tutukluk yaparken, Solhan kaçmaya başladı. Bunun üzerine Solhan’ın peşinden giden şahıs 3 el ateş etti. Dinçer Solhan, göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Solhan’ı yaralayan şahıs ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Solhan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Solhan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

15 Oca 2022 - 18:17 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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