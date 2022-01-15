Kemal Kaya yeniden seçildi

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası olağan kongresi bugün Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Toplantı Salonunda yapıldı. Odanın 32 yıldır başkanlığını yapan Kemal Kaya, başkanlığa bir kez daha aday olurken, S.S 4 No'lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi’nde uzun yıllar yöneticilik yapan Seyfi Özkar’ın yarıştığı kongrede sonuçlar belli oldu. Toplam 1791 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 519 oy kullanıldı. Oyların büyük bir çoğunluğunu alan Mevcut Başkan Kemal Kaya yeniden başkan seçildi. Kaya kullanılan 519 oyun 363'ünü aldı. Rakibi Seyfi Özkar ise 144 oy aldı. 12 oy ise geçersiz sayıldı. Kaya’nın 9 kişilik yönetim kurulu 4 yıl daha odayı yönetecek.
KEMAL KAYA’NIN YÖNETİMİ
1-Kemal KAYA
2-Faruk DEMİR
3-İbrahim ATEŞ
4-Emin YAŞAR
5-Sezai DENLİ
6-Seyfettin ÖZTONGA
7-Salih KUŞ
8-Hasan KOVACIKLI
9-Kadir SEZER
DENETİM KURULU ÜYELERİ
1-Musa KARABALIK
2-Kenan DÜZDUR
3-Nevzar ÖZBAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.