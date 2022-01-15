KESK üyeleri maaş bordrolarını yaktı

KESK Kocaeli Şubeler Platformu üyeleri İzmit Uğur Mumcu Parkı’nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Kalabalık grup adına açıklamayı Dönem Sözcüsü ve BES Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı okudu. Karstarlı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bin bir türlü zorluk içinde borçla harçla ayakta kalmaya çalışırken yeni yıla da gözlerimizi fahiş zamlarla açtık. Yılın daha ilk dakikalarında elektriğe, doğalgaza, akaryakıt ürünlerine, ulaşıma yapılan astronomik zamların şokunu atlatmadan her yanımız adeta zam kasırgası ile sarıldı. Her alışverişte cebimizden çıkan para artarken poşetlerimiz küçüldükçe küçüldü. TÜİK rakamları bile son 19 yılın en yüksek enflasyonunu gösteriyor. Ancak çarşıya, pazara, mutfağa yansıyan zamlar yaşadığımız hayat pahalılığının TÜİK enflasyonunun en az iki katı olduğunu gösteriyor.

ZAMLAR ASGARİ ÜCRETE YAPILAN %50,4 ARTIŞI BİLE ÇOKTAN ERİTTİ

Hem açlık hem de yoksulluk sınırı %55 artmış durumda. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin TL’yi, yoksulluk sınırı 13 bin TL’yi, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 5 bin TL’yi aştı. Halkın cebinden alınıp piyasaya sürülen milyarca dolarla döviz kuru 3-4 puan düşürüldü. Buna rağmen yılın başında 7,40 TL olan dolar kuru 13 TL üzerinde kalmaya devam etti. Maaşımızı dolarla almıyoruz ama tükettiğimiz her şey döviz fiyatlarına göre artıyor. Üstelik kurdaki kısmi düşüşe rağmen başta akaryakıt ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe zam sağanağı devam ediyor. Yeni yılın ilk dakikalarında elektriğe %50 ile %127 arasında (ortalama %80), doğalgaza %25, vergi, resim ve harçlara %36, köprü geçiş ücretlerine %25 zam yapıldı. Son yapılan katmerli zamlar Asgari Ücrete yapılan %50,4 artışı bile çoktan eritti.

ALİ CENGİZ OYUNLARI

Buna rağmen biz kamu emekçilerine önümüzdeki altı ay için %7,5’luk maaş zammı dayatıyorlar. Enflasyon farkını öne çekmekten ibaret %2,5 artışı “refah payı” diye yutturmak istiyorlar. 2020 başında 4 bin 450 TL, 2021 yılında 5 bin 156 TL olan ortalama kamu emekçisi maaşı bu Ocak’ta 7 bin 151 TL’ye çıkmış olacak. Ancak söz konusu maaşla alınan dolardan çeyrek altına, gıda ürünlerinden tüketim maddelerine her şeyin miktarı azalmaya devam edecek. Yıllardır gerçek enflasyonu iliklerimize kadar yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Ama maaşlarımız hep bir yerlerden sipariş edilip TÜİK tarafından masa başında belirlenen rakamlara göre artırıldı. Üstelik Ali Cengiz oyunları ile belirlenen bu rakamlara göre belirlenen enflasyon farkını almak için bile altı ay beklemek zorunda bırakıldık. Maaş artışlarımızı yaşadığımız hayat pahalılığını yansıtmayan, resmi enflasyon rakamlarına endeksleyen mutabakatlara hiç sıkılmadan “toplu sözleşme” dediler.

ARTIK YETER DİYORUZ

“Yetkili” sıfatı ile masaya oturanlar mangalda kül bırakmayan laflar ettiler. Ancak her seferinde ya maaş artışlarımızı TÜİK rakamlarına indirgeyen mutabakatlara imza koydular ya da danışıklı dövüş oyunları ile son sözü hükümete bırakan Hakem Kuruluna attılar. Talep ettikleri maaş artışı oranının üçte birine imza attıkları son mutabakatı bile “bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık” diyerek cilalamaktan geri durmadılar. Sonuçta fatura daha fazla yoksullaşma, daha fazla güvencesizleşme olarak hepimize kesildi. Maaşlarımızdaki erime yerini buharlaşmaya bıraktı. Yoksulluğumuz arttı. Buna rağmen hala önümüze sahte enflasyon rakamlarını koyanlara, iğneden ipliğe zam kasırgası yıllardır süren yangının ateşini her gün daha fazla körüklerken “yapılan artış ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez” diyenlere artık yeter diyoruz!

YARIN NASIL BİR ÜLKEYE UYANACAĞIMIZI BİLMİYORUZ

Gittikçe ağırlaşan koşullarda bırakalım altı ay sonrasını yarın nasıl bir ülkeye uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu süreçten sadece işlerine devam eden biz kamu emekçileri değil OHAL KHK’leri ile işlerinden hukuksuz bir şekilde ihraç edilen kamu emekçisi arkadaşlarımız da çok kötü etkilenmektedir. Biliyorsunuz 23.01.2022 tarihinde görev süresi dolacak olan ve beş yıldır on binlerce hukuksuz karara imza atan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun süresinin bir kez daha uzatılması beklenmektedir. Halen 5250 dosyanın incelenmesine devam edildiği bilinmektedir. Bu süreçte komisyon 101987 başvuruyu ret etmiş, 15841 dosya hakkında iade kararı vermiştir. Yani dosyaların %87’si için ret, %13’ü için kabul kararı verilmiştir.

BORDROLARI YAKTILAR

Buradan tekrar dile getirmek isteriz. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal lağvedilsin. Ret kararları iptal edilsin. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu emekçileri bütün haklarıyla derhal işlerine iade edilsin. Bu karanlık tabloda artık bizler nefes alamıyoruz! Üstümüze çöken bu zifiri karanlıktan tek çıkış yolumuz hangi sendikanın üyesi olursak olalım yetkinin asıl sahipleri olarak bir araya gelmemizden ortak mücadeleyi yükseltmemizden geçiyor! Bunun bir adımı olarak; “geçinemiyorum, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyorum” diyen tüm kamu emekçileri bugün, yoksulluğumuzun belgesi olan bordrolarımızı yakıyoruz!”