Kocaelispor, Berkay Dabanlı’yı getiriyor

Kocaelispor’da savunmaya önemli bir hamle geliyor. Bir süredir gündemde olan Berkay Dabanlı ile yeşil siyahlı kulübün anlaştığı ve futbolcuyu İzmit’e getireceği öğrenildi. Rheindorf Altach’tan gurbetçi stoper Almanya'da yetişti. 27 Haziran 1990 (32) Frankfurt doğumlu oyuncu 1.90 boyunda. Berkay, Türkiye’de Kayserispor, Eskişehirspor ve Boluspor formaları giydi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.