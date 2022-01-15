15 Oca 2022 - 19:14- Spor G: 15 Oca 2022 - 20:18

Kocaelispor, Berkay Dabanlı’yı getiriyor
Kocaelispor, Berkay Dabanlı’yı getiriyor mask

Kocaelispor’da savunmaya önemli bir hamle geliyor. Bir süredir gündemde olan Berkay Dabanlı ile yeşil siyahlı kulübün anlaştığı ve futbolcuyu İzmit’e getireceği öğrenildi.  Rheindorf Altach’tan gurbetçi stoper Almanya'da yetişti. 27 Haziran 1990 (32) Frankfurt doğumlu oyuncu 1.90 boyunda. Berkay, Türkiye’de Kayserispor, Eskişehirspor ve Boluspor formaları giydi.

 
# Kocaelispor

15 Oca 2022 - 19:14 - Spor

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