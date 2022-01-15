Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ev sahiplinde ilçe binasında mahalle temsilcileri toplantısı düzenlendi. Toplantıya, PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İzmit İlçe Yöneticileri Ertuğrul Baloğlu, Emine Özdüzgün, Neslişah Çakar, Çetin Seymen, Nagip Çiçek de katılım sağladı.

“EL ELE İKTİDARA YÜRÜYORUZ”

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Çakar, “Mahalle temsilcilerimizle sohbet eden milletvekilimiz partililerle, gündemdeki konular ile ilgili görüş alışverişinde de bulundu. Görüşmelerde mahalle temsilcilerinin çalışmalarının daha iyi tanıtılması, sosyal faaliyetlerde birlikte hareket edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda ayrıca genel seçimlerde, İzmit ilçe örgütü olarak CHP'yi İzmit’te birinci parti yapmaya devam sözü verildi. Partililerimiz ile birlikte yaptığımız ortak açıklamada, “El ele, omuz omuza iktidara yürüyoruz” mesajını da verdik” dedi.