15 Oca 2022 - 20:15- Gündem G: 15 Oca 2022 - 20:17

Bakan Koca'dan uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15 Ocak 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 177 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca'dan uyarı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Ocak verilerine göre, 384 bin 263 test yapıldı. Son 24 saatte, 63 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Bugün 52 bin 16 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 177 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 14 Ocak verilerine göre, dün 492 bin 438 test yapılmıştı. Dün, 67 bin 857 vaka tespit edilirken, 167 kişi hayatını kaybetmiş ve 56 bin 256 kişi sağlığına kavuşmuştu.

# covid-19, sağlık

15 Oca 2022 - 20:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.497.546 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Sadece basının değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dönüm noktası” mask
“Sadece basının değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin de dönüm noktası”
“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır” mask
“Cumhuriyet’in ilanını İzmit’te basınla paylaşması bizi onurlandırmıştır”
“16 Ocak Basın Onur Gününüzü tebrik ediyorum” mask
“16 Ocak Basın Onur Gününüzü tebrik ediyorum”
Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi, düzenlendi mask
Kocaeli 1. Erken Çocukluk Eğitimcileri Zirvesi, düzenlendi
Halk Süt’e vatandaşlardan büyük ilgi  mask
Halk Süt’e vatandaşlardan büyük ilgi 
Çayırova'da 204 m² arsa mahkemeden satılık mask
Çayırova'da 204 m² arsa mahkemeden satılık
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL