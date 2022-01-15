Kabus 1-2!

Son derece hareketli bir ilk yarı oldu. 13.dakikada Diop yüzde yüz gollük pozisyonda topu kaleciye nişanladı. 14. Dakikada bu kez Yeşil Siyahlılar yine golle burun buruna geldi. Diop’un çapraz başında Rasheed’den önce savunma son anda araya girdi. 44.dakikada buz kestik. Ankaragücü ilk ciddi atağında golü buldu. Yaklaşık 25 metreden Şahverdi’nin şutunda top Diogo’ya çarptı, İsmet ters ayağında kaldı ve top sol köşeden filelerle buluştu: (0-1). Ardından Cisse, 35.dakikada Atıf’a arkadan sert olmayan bir müdahalede bulundu, rakibinin tendonuna dokunmadı. Pozisyonu yanlış gören hakem, direkt kırmız kart çıkarttı, Kocaelispor’u adeta yaktı.

STADA BİR ANDA KABUS ÇÖKTÜ

Maçın bitimine 55 dakika varken 10 kişi kalan Kocaelispor, ataklarını sıklaştırdı. 39.dakikada hayata döndüren mükemmel golümüz geldi. Pereira, harika bir voleyle topu ağlara yapıştırdı ve eşitlik sağlandı. Soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle gittik. Maçın ikinci yarısında Ankaragücü baskısını artırdı. Liderliğe hazırlanan rakip maçı kazanarak, zirveye çıktı. Kocaelispor ise artık tehlike çanlarını iyice yakından hissetmeye başladı.