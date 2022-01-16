Voleybolda geleceğin temelleri atılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor voleybol branşında Erkekler 1. Liginde mücadele ederken alt yapıda yaptığı hazırlıklar ile geleceğin 1. Lig sporcularına yatırım yapmaya devam ediyor.
GELECEK İÇİN SAĞLAM ADIMLAR ATILDI
Sezon öncesi ana takıma oyuncu gönderen alt yapı takımlarından Yıldız ve Genç takımları kadrolarını yeniden yapılandırarak, Kocaeli’nin gençlerine yeni hedefler doğrultusunda yatırım yapmaya başladı. Yapılan seçmelerde voleybola özgü sporcuların fiziki durumu haricinde teknik, beceri, koordinasyon ve motorik özelliklerine bakıldı. 50.Yıl Spor Salonunda yapılan seçmeler ile İzmit, Vezirçiftliği gibi şehrin farklı spor salonlarında yapılan Kocaeli spor okulları voleybol branşında mücadele eden genç yetenekler ile Kağıtspor bir araya getirildi.
GENÇ TAKIM MAÇLARA BAŞLADI
Tamamı Kocaeli’nin evlatlarından oluşturulan ve kentin gençlerine yapılan yatırım dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol Genç takımının maçları ocak ayının ilk haftası başladı. Mavi Beyazlılar ilk iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile oynadı. Başarılı sporcular grubu lider tamamlamaları halinde Türkiye Şampiyonasında Kocaeli’ni temsil edecekler.
FİSKTÜR
Darıca Gsk 0-3 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (0-3) Gebze Ghsk
KARAMÜRSEL İ.Y. (-) Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (-) Darıca Gsk
Gebze Ghsk (-) Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (-) Karamürsel İ.Y.
YILDIZ TAKIM ŞUBATTA MAÇ BAŞI YAPIYOR
Tamamı Kocaeli’nin evlatlarından oluşturulan ve kentin gençlerine yapılan yatırım dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol Yıldız takımın maçları şubat ayında başlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.