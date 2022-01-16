16 Oca 2022 - 11:47- Spor G: 16 Oca 2022 - 11:49

Voleybolda geleceğin temelleri atılıyor

Büyükşehir Kağıtspor genç yetenekleri geleceğe hazırlıyor.
Voleybolda geleceğin temelleri atılıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor voleybol branşında Erkekler 1. Liginde mücadele ederken alt yapıda yaptığı hazırlıklar ile geleceğin 1. Lig sporcularına yatırım yapmaya devam ediyor.

GELECEK İÇİN SAĞLAM ADIMLAR ATILDI

Sezon öncesi ana takıma oyuncu gönderen alt yapı takımlarından Yıldız ve Genç takımları kadrolarını yeniden yapılandırarak, Kocaeli’nin gençlerine yeni hedefler doğrultusunda yatırım yapmaya başladı. Yapılan seçmelerde voleybola özgü sporcuların fiziki durumu haricinde teknik, beceri, koordinasyon ve motorik özelliklerine bakıldı. 50.Yıl Spor Salonunda yapılan seçmeler ile İzmit, Vezirçiftliği gibi şehrin farklı spor salonlarında yapılan Kocaeli spor okulları voleybol branşında mücadele eden genç yetenekler ile Kağıtspor bir araya getirildi.

GENÇ TAKIM MAÇLARA BAŞLADI

Tamamı Kocaeli’nin evlatlarından oluşturulan ve kentin gençlerine yapılan yatırım dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol Genç takımının maçları ocak ayının ilk haftası başladı. Mavi Beyazlılar ilk iki maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile oynadı. Başarılı sporcular grubu lider tamamlamaları halinde Türkiye Şampiyonasında Kocaeli’ni temsil edecekler.

FİSKTÜR

Darıca Gsk 0-3 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (0-3) Gebze Ghsk

KARAMÜRSEL İ.Y. (-) Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (-) Darıca Gsk

Gebze Ghsk (-) Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (-) Karamürsel İ.Y.

 

YILDIZ TAKIM ŞUBATTA MAÇ BAŞI YAPIYOR

Tamamı Kocaeli’nin evlatlarından oluşturulan ve kentin gençlerine yapılan yatırım dahilinde kurulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol Yıldız takımın maçları şubat ayında başlıyor.

# Darıca, karamürsel

16 Oca 2022 - 11:47 - Spor

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