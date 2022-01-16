16 Oca 2022 - 11:49- Gündem G: 16 Oca 2022 - 11:52

Yeni üst geçitle duraklara ulaşım kolaylaştı

Büyükşehir tarafından Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde yapılan çelik yaya üst geçidi ile duraklara ulaşım kolaylaştı
Yeni üst geçitle duraklara ulaşım kolaylaştı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan yaya üst geçidi hizmete girdi. Yoğun trafiğinin olduğu cadde öğrencilerin duraklara erişimi açısından güvenli değildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti ve öğrenciler için modern çelik yaya üst geçidinin yapımına başladı. Hızla tamamlanan yaya üst geçidi, öğrenci ve vatandaşların hizmetine sunuldu.

ZEMİNDE KOCAELİSPOR RENKLERİ KULLANILDI

Kabaoğlu Mahallesindeki çalışma kapsamında güvenli ve kolay bir şekilde geçişi sağlayacak çelik yaya üst geçidi, 38 metre uzunlukta ve 3 metre genişliğinde yapıldı. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız da düşünülerek üstgeçidin her iki tarafına asansör yerleştirildi. Yaya üst geçidinin ana platform yürüyüş kısmının zemini Kocaelispor’un Yeşil-Siyah renklerine boyandı. Üst geçidin merdiven basamak kaplamaları kaymaz malzeme olan tartan pistten yapıldı.

VATANDAŞ MEMNUN

Çalışma dahilinde üst geçitte 150 metreküp beton, 16 ton demir, 75 ton da çelik kullanıldı. Bu çalışmalar sonunda Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimi güvenli hale getirildi ve vatandaşın hizmetine sunuldu. Bölge sakinleri ve öğrenciler, çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti.

# Kocaelispor, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

16 Oca 2022 - 11:49 - Gündem

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