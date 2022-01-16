Büyükşehir’in Akademi Liselerine gençlerden yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin gelişiminde model ve ödüllü gençlik projesi olan ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl çalışmalarına birbirinden fark yaratan eğitimler ile hizmet veriyor. Lise ve üniversite gençliğine yönelik yepyeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan eğitimler; salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda verilen hizmetle destekleniyor.

PANDEMİ KISITLAMALARINA RAĞMEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Akademi Lise’den 2021 Akademik Yılı’nda pandemi nedeniyle kısıtlamalara rağmen 13 bin 528 öğrenci destek aldı.

GENÇLERİN GELİŞİMİ İÇİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akademi Liseleri halkımızın yoğun teveccühüyle bugünlere geldi ve Kocaeli’mizin dört bir tarafında ücretsiz bir surette hizmet alanını genişletti. Gençlerin gelişimi için düzenlenen Akademi Lise bilgi destek programı ile öğrencilerin üniversite sınavına hazırlanmasının yanı sıra derslerdeki eksikliklerini de giderecek şekilde uygulanıyor. Bu kapsamda Matematik, Fizik Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih dersleri verilerek etüt faaliyetleri ile birlikte müfredattaki eksiklikler de kapatılmaya çalışılıyor.

FARKLI SEKTÖRLERDEN EĞİTİMCİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra akademisyenler, iş, sanat, eğitim, spor ve medya dünyasının temsilcileri ve özel sektör yöneticilerinin eğitimci olarak katıldığı Akademi Lise eğitimlerinde gençlerin öğrencilik ve iş hayatlarındaki başarılarını geliştirmesi için tecrübeler aktarıldı. Değerler Eğitimi ile Divan-ı Muhabbet, Edebiyat Okumaları, Tarih Okumaları, Cuma Kahvesi ve birbirinden fark yaratan Dergi avcıları atölyesi, izm okumaları atölyesi, sinema atölyesi ve fotoğrafçılık atölyeleri gençlerin donanımlarını arttırmak ve istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla düzenlendi. 2021 yılı içerisinde Kılavuz Gençlik Söyleşileri 59.300 kişi tarafından izlendi.

SANATTAN SPORA

‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde ikisi İzmit Merkez olmak üzere toplam 10 merkez kuruldu. ‘Akademi Liseler’ gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlayarak, başarılı, özgüven sahibi, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirmek için önemli bir alan haline geldi. Bu hedef doğrultusunda kültürel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programı, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, okuma grupları, duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi programları, yazarlık okulu atölyeleri ve danışmanlık hizmeti gibi birçok alanda çalışma yapıldı.

SPORTİF FAALİYETLER DÜZENLENDİ

2021 yılında Akademi Lise öğrencilerine yönelik 20 defa gerçekleştirilen kamp programlarına bin 368 öğrenci katıldı. 2021 yılın içinde öğrencilerin becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan Geleneksel El Sanatları içerisinde yer alan Ebru, Hat ve Tezhip Atölyelerinde toplam 2 bin 679 öğrenciye hizmet verildi. 2021 yılında Akademi Lise öğrencilerine yönelik Omuz Omuza Futbol Turnuvası, spor, gezi ve ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, bisiklet kulübü, yüzme etkinliği gibi birçok sportif faaliyet gerçekleştirildi. Sportif faaliyetlerden 2021 yılında toplam 3 bin 526 öğrenci faydalandı. Ayrıca Akademi Lise Merkezlerinde bulunan Fitness Spor Tesisi’nde bin 193 öğrenci, 6 bin 168 antreman yaptı.

KÜLTÜREL GEZİLER DÜZENLENDİ

Kılavuz Gençlik Modeli bünyesi altında faaliyet yürüten Akademi Liseler’de 2021 yılı içerisinde birbirinden faydalı kültürel geziler, kaynak kitap dağıtımı ve deneme sınavları gerçekleştirdi. Akademi Lise öğrencilerinin tarihi ve medeniyeti yerinde görerek coğrafyamızı daha yakından tanımaları amacıyla İstanbul, Edirne ve Bursa illerine geziler düzenlenirken, etkinliklerden şehir içi gezileri ile birlikte toplam 470 öğrenci faydalandı. 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı için bilgi destek takviye derslerinden faydalanan 3 bin 139 öğrenciye kaynak kitap dağıtıldı. Belirli periyotlarda 6 bin 782 öğrencinin katıldığı deneme sınavları yapıldı.