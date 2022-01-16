Fatih Terim de gitti… Ben de giderim… Ne var yani…

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-1 kaybedilen Ankaragücü maçının ardından bilindik açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. “Tazminatım yok, param yok” diyen Akçay “Fatih Terim bile istifa etti. Gerekirse ben de ederim, ne var yani” dedi.

BUNLAR GEÇİCİ

Ankaragücü maçında yenilgiyi hak etmediklerini ifade eden Akçay şu şekilde konuştu: 'Hafta içinde rakibimizle ilgili yaptığımız değerlendirmelerin rakip adına daha avantajlı olması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama sporcularımı tebrik ediyorum, onurlu mücadele verdiler. Skorlar ruhsal ve psikolojik olarak hepimizi olumsuz etkiliyor. Bunların geçici olduğunu düşünüyoruz.

ÜZGÜNÜZ

Mağlubiyetlerimize baktığımızda kritik anlarda, kritik hatalardan oluşuyor. Daha iyi olacak mıyız? Evet. Klasik sözdür ama transferlerimiz geldikten sonra daha başarılı takım olacağız. Ümraniye maçı ve bu maçta sahadaki oyuncuların tavırları bunu gösteriyor. Üzgünüz. Evimizde, taraftarımızın önünde yenilmek hoş bir durum değil.

SÜPER LİG’E ÇIKMAYI KİM İSTEMEZ

Bu takımın şampiyonlukla ilgili hikayeyi yazmasını bana göre çok fazla istiyoruz. Ne kadar doğru? Bunu bir daha gözden geçirmek lazım. Süper Lig’e çıkmayı kim istemez? Psikolojik olarak baskı altındayız. Taraftarımız çok büyük baskı altında. Bu baskı da yönetimi, bizi, herkesi oldukça üzüyor. Ama biz strateji de geliştiriyoruz. 5-6 hafta zor rakiplerle oynuyoruz. Kocaeli, biz olsak da olmasak da bunun üstesinden gelir.

ÇOK BADİRELER ATLATIYORUZ

Bizim sözleşmelerimiz ve karakterimiz hiçbir camiaya zorluklar çıkarmaz. Amacımız para değil. Antrenörlüğe başladığımızdan beri başarıya odaklanmışız. Buradaki stratejilerdeki bazı eksiklikler, gecikmeler veya yaklaşık 2 aydan beri kırmızı kartlar, sakatlıklar, cezalar, hakem hataları gibi talihsizlikler yaşıyoruz. Bunları konuşmayı çok uygun bulmuyorum. Mazeret buluyormuşum gibi oluyor.

NEZAKET DİYE BİR ŞEY VAR

Bana “İstifa” derken adam “S” ile başlayan “Defol git” diyor. Bunun bir nezaketi vardır. “Başarısızsın. Hadi git buradan” diyebilirsin ama o kelime ne? Nezaket ve diplomasi var. Gazeteci de olabilirsin. Beni sen mi büyüttün? Seviyeyi kaçırmayalım. Biz gideriz, ne var yani. Fatih Terim, Arsene Wenger de gidiyor. Biz de gideriz. Her şeyi çözecekse gideriz tabi ama seviyeyi kaçırmayalım.

BEN SAYGI DİLENMEM, İŞ YAPARIM

Yönetimimiz çok kaliteli. Belediye başkanınız çok kaliteli. Biz yönetimin önünü açarız. Ama ben saygı dilenmem, iş yaparım. Ben emekçiyim, işçiyim, askerim. Ben çalışırım. Beğenen beğenir. Sezon başında transferde yaptığımız hataları bu dönemde yapmamamız lazım. İstediğiniz oyuncuları bu dönemde alma şansınız yok. Ekonomik olarak güçlü kasanız yoksa hiçbir oyuncuyu buraya taşıyamazsınız. Camia yönetim ve belediye işbirliği ile iyi gidiyor. Bu hafta transferlerin büyük bölümünün gerçekleşme ihtimali var.