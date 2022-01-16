16 Oca 2022 - 14:51- Spor G: 16 Oca 2022 - 14:52

Mustafa Dalcı: “Büyük camialar bu maçları avantaja çevirmek ister”

Mustafa Dalcı, eski hocası ve adaşı Akçay’a sahip çıkarak “Türk futbolunda hoca kıyımı var. Hoca göndermek çözüm değil” dedi
Mustafa Dalcı: “Büyük camialar bu maçları avantaja çevirmek ister” mask

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı “Rakibimiz inanılmaz bir mücadele verdi. Zor maç olacağını biliyorduk. Oyuncularımız söylediklerimizi harfiyen yerine getirdi. Golü yedikten sonra biraz moral bozukluğu oldu. Soyunma odasına önde girmek iyi olurdu. İkinci yarı rakip tamamen ikinci bölge savunması yapıp hızlı hücum yapmak istedi. Bu tarz büyük camialar bu tarz maçları avantaj olarak kullanmak ister. Şampiyonluğa oynayan takımı yenmek moral verir. Maçın zorluğu buradaydı” dedi.

DALCI, MUSTAFA REŞİT AKÇAY’A SAHİP ÇIKTI

Teknik direktör göndermenin çözüm olmadığını söyleyen Dalcı, “Büyük camialar birliktelik sağladığında ciddi güce sahip olur. Reşit Akçay hocamız değerli bir hocamız. Kocaeli camiasına şunu demek isterim; birlik olunursa Kocaelispor bu zorluktan çıkacaktır. Hocamız da gerekeni yapıyordur. Oyunculara destek vermek ve maçın 90 dakikasını sabırla beklemek bana göre en güzelidir. Başarı kısa vadede gelmez. Sabırlı ve istikrarlı gitmeyi gerektirir. Hocasına inanan bir yönetim var. Bu zorluklar ancak destek olunursa atlatılabilir. Birlik olunursa güçlü olunur. Türk futbolunda böyle bir hoca kıyımı var. Birlik olmak ve sabırlı olmak en doğrusu. Uzun vadede mutlaka başarı gelecektir” diye konuştu.
# Mustafa, Kocaelispor, Ankaragücü

16 Oca 2022 - 14:51 - Spor

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