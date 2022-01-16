Ateş, lider Tayfun’un ensesine yapıştı: 2-0

Köseköy Yakup Altun Stadı’ndaki maçın ilk 20 dakikasında İhsaniyespor topla daha çok oynayan taraftı. Bu dakikadan sonra ev sahibi Köseköy Ateşspor oyunda dengeyi kursa da ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısına Köseköy Ateş iyi başladı ve bu oyununu maç sonuna kadar sürdürdü. Maçın 75. dakikasında Köseköy Ateş penaltı kazandı. 5 dakika önce oyuna giren Sinan sağ kanattan ceza sahasına girdiği anda düşürüldü. Maçın hakemi Ali Eren Sayın penaltı kararı verdi. Topun gerisine geçen Abdülhamit, topla kaleci Yunus Emre’yi ayrı yerlere gönderdi. (1-0) Normal sürenin bitimine 1 dakika kala Ateşspor farkı 2’ye çıkardı.

GÜNÜN YILDIZI STOPER METE’YDİ

Köşe vuruşunu kısa pas şeklinde kullanan Ateşspor’da yapılan ortada kaleci Yunus Emre topu kontrol edemedi ve Köseköy ekibinin başarılı stoperi Mete Aygün kaleye süzülen topu tamamladı. (2-0) Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Köseköy Ateş önemli bir galibiyet daha elde ederek lider Tayfunspor’un adeta ensesine yapıştı. Öte yandan maçın 85. dakikasında Abdullah’a yaptığı sert faulün ardından İhsaniye’de Emrah Öztürk direkt kırmızı kart gördü.

BAĞDAT, LİDERE ÇELME TAKTI

Gruptaki diğer maçlar da bir birinden çetin ve çekişmeli geçti. Haftanın galibiyetini lider Tayfunspor’u 1-0 mağlup eden Bağdatspor elde etti ve İzmit ekibi puanını 22’ye çıkardı. Derince’nin iki takımını karşı karşıya getiren maçta Derincespor, Harun Kayraldağ’ın teknik sorumluluğa hafta arasında getirildiği Yavuzspor engelini tek golle aştı. Diliskelesi ile Başaran 1-1 berabere kalırken, Başiskele Damlar, Arslanbey Organize’yi 3-0’lık skorla geçti.

KÖSEKÖY ATEŞ:2-İHSANİYE:0

STAT: Yakup Altun

HAKEMLER: Ali Eren Sayın**, Kaan Yıldızlar**, Abdülaziz Ermiş**

KÖSEKÖY ATEŞSSPOR: Mustafa Saraç***, Soner Haldız***, Ömürhan Kurtoğlu***, Mevlan Yantur****, Mete Aygün****, Oğuzhan Demir***, Emirhan Çay***, Abdülhamit Ayvaz*** (Dk. 88 Güray?), Abdullah Karslıoğlu*** (Dk. 88 Yıldıray Demir**), Serkan Yantur***, Ekrem Balaban*** (Sinan Gögercin**)

İHSANİYESPOR: Yunus Emre Büyükacar**, Şevket Keskin**, Fatih Yıldız**, Uğur Gegin**, Korhan İşeri**, Emrah Öztürk*, Alican Şenol** (Dk. 87 Umut Küçük?), Emirhan Erguvan**, Mustafa Taşçı**, Serkan Tuncer*** (Dk. 60 Alihan Yusuf Usta*) (Dk. 85 Osman Sait Cinemre?), Enes Yazıcı**

GOLLER: Dk. 75 (P) Abdülhamit, Dk. 89 Mete (Köseköy Ateş)