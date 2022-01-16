Derince’ye yeni spor merkezi

Derince’de çok önemli bir tesis daha hizmete giriyor. Atıl durumdayken yapılan düzenlemelerle birlikte Başkan Zeki Aygün tarafından ilçeye kazandırılan Dumlupınar Spor Merkezi 8 ayrı branşta çocuklar, gençler ve kadınlara hizmet verecek. Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi ile Bahattin Çelik Spor Kompleksi projelerini tamamlayarak kullanıma açan başkan Aygün’ün hizmete sunduğu bu üç önemli eser alanında örnek projeler olarak faaliyetlerini sürdürüyor.